В Южной Корее «бедные родственники» получат государственную помощь

Правительство Республики Корея рассмотрело вопрос о выделении государственной жилищной субсидии всем гражданам, живущим за чертой бедности, даже если члены их семьи имеют достаточный доход или личные активы, которые позволяют содержать "бедных родственников". О поправках в национальную программу рассказали в пресс-службе министерства социального обеспечения страны, сообщает ЕНВ.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея будет проводить поэтапную либерализацию нормативно-правовых актов в сфере распределения государственных субсидий. При этом, в ведомстве больше не будут принимать во внимание, есть ли у нуждающихся в выплате родители или дети, которые способны им помочь финансово.

В пресс-релизе министерства говорится, что даны меры – это ответ на "лазейки" в национальной программе социального обеспечения, которые исключают из нее граждан, живущих в нищете и не имеющих контакта с обеспеченными родственниками.

Кроме того, сообщается, что поправки в национальную программу вступят в силу в октябре, а начиная с января следующего года правительство начнет выплаты семьям, в которых есть инвалиды с низким уровнем дохода. При этом, финансовое положение семьи так же учитываться не будет. Аналогичные правила для семей с пожилыми людьми с низким доходом вступят в силу с января 2022 года.

По состоянию на 2015 год в 630 тыс. семьях было зарегистрировано 930 тыс. человек, находящихся за чертой бедности и не получивших государственных субсидий из-за наличия близких родственников с высоким заработком.