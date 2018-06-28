Китай, Корея и Япония остаются основными торговыми партнерами Приморья

По данным Дальневосточного таможенного управления и федерального государственного статистического наблюдения, внешнеторговый оборот по Приморскому краю за январь-март 2018 года составил 1695,4 млн. долларов США. За первый квартал этого года экспорт составил $787,6 млн, а импорт – 907,8 млн. Превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо торгового баланса (-120.2 млн. долларов США), сообщает ЕНВ со ссылкой на Приморскстат.

Основными торговыми партнерами Приморского края остаются: Китай (54% внешнеторгового оборота), Республика Корея (15%) и Япония (10%).

Наибольшие объемы в товарной структуре экспорта приходились на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (39%), минеральные продукты и машины и транспортные средства (по 18%), древесину и изделия из нее (15%). В товарной структуре импорта преобладали машины и транспортные средства (46%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (19%).

В январе-марте текущего года внешний оборот транспортных услуг составил 233,3 млн. долларов. При этом, организации края экспортировали (оказали) зарубежным контрагентам транспортных услуг на 153,1 млн. долларов США, импортировано – на 80.2 млн. долларов США. В структуре транспортных услуг преобладают услуги водного транспорта, как по экспорту (95%), так и по импорту (93%).