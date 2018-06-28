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Экономика

22 июня 2018, 13:10
Во Владивостоке прошел семинар по финансовой грамотности для дальневосточного бизнеса

Во Владивостоке прошел семинар по финансовой грамотности для дальневосточного бизнеса

Предпринимателям из трех регионов рассказали об инструментах для развития

О существующих инструментах для роста бизнеса предпринимателям Хабаровского и Приморского краев, а также Республики Саха (Якутия) рассказали эксперты Банка России, региональных органов власти, институтов поддержки предпринимательства и участников финансового рынка. Неделя финансовой грамотности для представителей малого и среднего бизнеса Дальневосточного федерального округа, организованная Банком России, завершилась обучающим семинаром во Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Центробанка.

Образовательные семинары состоялись также в Якутске и Хабаровске. Участникам мероприятий дали практические рекомендации по использованию различных возможностей для развития своего бизнеса, а также привели примеры конкретных инструментов, существующих на рынке сегодня. По словам советника руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александра Коланькова, нехватка практических знаний о доступных финансовых услугах способна "затормозить" развитие компании. "Банк России уделяет большое внимание повышению финансовой грамотности представителей бизнеса. Те инструменты, о которых эксперты рассказывают на наших семинарах, подходят для самых разных категорий предпринимателей, а выступления представителей местных органов господдержки и участников рынка позволяют дать не только теоретические, но и практические рекомендации бизнесу", — отметил Александр Коланьков.

Учли эксперты и запросы предпринимателей на разных этапах развития. Советник экономической службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Роман Марков рассказал, что на этапе возникновения коммерческому проекту проще получить поддержку государства, использовать краудфандинг или венчурное финансирование. На этапе становления средства также могут привлекаться на рынке микрофинансирования, а развивающемуся бизнесу стоит обращаться уже к банковскому кредитованию, лизингу или факторингу. Инструменты рынка ценных бумаг, то есть выход компании на рынок капитала, по его словам, скорее являются возможностями для зрелого бизнеса.

Семинары Банка России в городах ДФО прошли в формате живого диалога с участниками — спикеры ответили на все вопросы, возникающие у представителей малого и среднего предпринимательства. Эксперты пояснили, как компаниям оценивать устойчивость банка при открытии расчетных счетов, реабилитироваться в случае блокировки счетов банками и почему важно обращаться в Банк России в случае нарушения прав клиентов финансовыми организациями.

Метки: семинар, финансовая грамотность, Центробанк

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