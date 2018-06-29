Правительство Южной Кореи предусмотрело скидки на оплату больничных палат

Начиная со следующего месяца, стоимость больничных палат в Южной Корее, рассчитанных на двух-трех человек, будет сокращена наполовину. Эти и другие изменения власти страны проводят в рамках изменений в политике медицинского страхования, сообщает ЕНВ.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея сообщило о внесении поправок в национальный закон о медицинском страховании, который должен вступить в силу с 1 июля. Согласно пересмотренному закону, оплата 15 217 больничных палат с двумя-тремя койко-местами в стране будут частично покрываться за счет средств государственной системы медицинского страхования.

Пациенты, госпитализированные более чем на три месяца, теперь должны будут оплачивать только 40% от общей стоимости. 50% будут платить те, кто размещен в двухместной палате госпиталя первого уровня. В больницах второго уровня "скидки" составят 70% и 60% соответственно.

Кроме того, стоимость стоматологических имплантатов для пожилых людей старше 65 лет упадет на 20%. Новый страховой полис будет покрывать 70% стоимости стоматологических услуг, по сравнению с 50%, как это было ранее. Впрочем, воспользоваться данной скидкой смогут только те, кто имеет частичные проблемы с зубами. Те, у кого уже зубов нет, будут иметь право только на прежнее возмещение в 50%.