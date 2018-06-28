Работы по строительству газопровода к Находке начнутся в следующем году

Строительные работы и монтаж газопровода к Находке и бухте Врангель будут начаты уже в январе. В связи с этим, объем потребления газа в Приморье будет увеличен к 2025 году в девять раз - до 9 млрд куб. м. Об этом стало известно из доклада главы ООО "Газпром межрегионгаз" Кирилла Селезнева во время проведения пресс-конференции в РИЦ Санкт-Петербург "Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации российских регионов", сообщает ЕНВ со ссылкой на "ТАСС".

"В рамках программы газификации мы начали строительство газопровода для газоснабжения судостроительного завода "Звезда" - поселок Большой Камень. На второй очереди - до города Находки и поселка Врангель. Сейчас мы завершили проектно-изыскательские работы. Начало строительно-монтажных работ запланировано в январе следующего года", - комментирует Кирилл Селезнев.

На самой пресс-конференции отмечалось, что сейчас объем потребления газа в Приморском крае составляет 1 млрд куб. м газа. Сдерживающим фактором, в этом случае, являются мощности газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Мы ожидаем к 2025 году объем потребления порядка 9 млрд куб. м газа. Селезнев уточнил, что увеличение объемов в несколько раз может произойти благодаря крупным потребителям, например, резидентам ТОР. В качестве таковых он назвал завод минеральных удобрений и судостроительный комплекс "Звезда" в Находке.

Так, в рамках программы газификации был построен газопровод к комплексу "Звезда" в поселке Большой Камень. В начале 2019 года планируется запустить строительство газопровода до города Находка и поселка Врангель. По его словам, проектно-изыскательские работы по данному проекту уже завершены.

Отметим, что в 2017 году "Газпром" выделил Приморскому краю наибольшее количество средств на газификацию в сравнении с другими регионами. Глава компании Алексей Миллер объяснял это политикой ускоренного развития Дальнего Востока, которая проводится руководством страны.