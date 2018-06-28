Во Владивостоке модернизируют систему управления воздушным движением

Главгосэкспертиза России рассмотрела проект оснащения владивостоксого аэропорта Кневичи радиолокатором обзора летного поля и комплексом средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам экспертизы выданы положительные заключения, сообщает ЕНВ.

Проектом предусмотрена реконструкция и модернизация аэродромной автоматизированной системы управления воздушным движением (ААС УВД) аэродромной зоны "Синтез-А2". Запланирована установка дополнительного источника информации с использованием радиолокационной станции обзора летного поля (РСС ОЛП) на крыше действующего КДП, а также комплекса средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения "Вега".

Радиолокационная станция "Атлантика" предназначена для контроля за положением на летном поле аэродрома и перемещением по нему воздушных судов и прочей техники. Комплекс "Вега" представляет собой техническую базу усовершенствованной системы управления наземным движением (А - SMGCS) и предназначен для обеспечения маршрутизации, наведения, наблюдения и контроля за воздушными судами и поддержания интенсивности движения при любых погодных условиях.

Проектируемые комплексы позволят расширить функциональные возможности средств наблюдения и контроля аэродромного движения, а также увеличить площадь обзора летного поля, что значительно облегчит работу авиадиспетчеров. Выполненные расчеты показали, что оборудование аэродрома новыми системами позволит повысить пропускную способность аэропорта и снизить время руления воздушного транспорта на 5 – 10 %.

Генеральная проектная организация - АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Заявителем, застройщиком и техническим заказчиком проекта является Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") – национальный провайдер аэронавигационного обслуживания. Его сотрудниками являются авиадиспетчеры, которые работают в аэропорту "Кневичи". Планируется, что длительность строительства комплекса, финансирование которого будет осуществляться за счет средств застройщика, составит один месяц.