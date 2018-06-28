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Экономика

21 июня 2018, 18:20
Во Владивостоке модернизируют систему управления воздушным движением

Во Владивостоке модернизируют систему управления воздушным движением

Новые системы позволят повысить пропускную способность аэропорта

Главгосэкспертиза России рассмотрела проект оснащения владивостоксого аэропорта Кневичи радиолокатором обзора летного поля и комплексом средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам экспертизы выданы положительные заключения, сообщает ЕНВ.

Проектом предусмотрена реконструкция и модернизация аэродромной автоматизированной системы управления воздушным движением (ААС УВД) аэродромной зоны "Синтез-А2". Запланирована установка дополнительного источника информации с использованием радиолокационной станции обзора летного поля (РСС ОЛП) на крыше действующего КДП, а также комплекса средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения "Вега".

Радиолокационная станция "Атлантика" предназначена для контроля за положением на летном поле аэродрома и перемещением по нему воздушных судов и прочей техники. Комплекс "Вега" представляет собой техническую базу усовершенствованной системы управления наземным движением (А - SMGCS) и предназначен для обеспечения маршрутизации, наведения, наблюдения и контроля за воздушными судами и поддержания интенсивности движения при любых погодных условиях.

Проектируемые комплексы позволят расширить функциональные возможности средств наблюдения и контроля аэродромного движения, а также увеличить площадь обзора летного поля, что значительно облегчит работу авиадиспетчеров. Выполненные расчеты показали, что оборудование аэродрома новыми системами позволит повысить пропускную способность аэропорта и снизить время руления воздушного транспорта на 5 – 10 %.

Генеральная проектная организация - АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Заявителем, застройщиком и техническим заказчиком проекта является Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") – национальный провайдер аэронавигационного обслуживания. Его сотрудниками являются авиадиспетчеры, которые работают в аэропорту "Кневичи". Планируется, что длительность строительства комплекса, финансирование которого будет осуществляться за счет средств застройщика, составит один месяц.

Метки: аэропорт, Главгосэкспертиза, модернизация

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