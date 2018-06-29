Хакеры вывели $32 млн из южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb

В среду, 20 июня, представители крупнейшей в Южной Корее криптовалютной биржи Bithumb сообщили о краже хакерами 35 миллиардов вон (31,5 млн. долл. США). Инцидент произошел во вторник вечером и среду утром, сообщает ЕНВ.

В криптообменнике рассказали, что все счета клиентов уже перенесены на более безопасный замороженный кошелек. Депозиты и услуги по снятию средств были временно приостановлены, заявили в Bithumb. При этом, сообщается, что потери клиентов будут компенсированы за счет собственных средств организации.

Bithumb уже принесла извинения за инцидент, попросив своих клиентов не вносить средства в адреса кошельков биржи. Полиция Сеула начала расследование этого дела. Несколько сотрудников правоохранительных органов уже работают в штаб-квартире Bithumb, в частности собирают записи и данные с компьютеров компании.

По результатам инцидента, биткойн упал на 5,22 процента, сейчас его стоимость оценивается чуть более 6 450 тыс. долл. США. Эфир за прошедшие сутки упал на 6,19%.

Это уже вторая хакерская атака на криптовалютные биржи менее чем за две недели в Южной Корее. Ранее в этом месяце другая биржа Coinrail заявила о незаконном снятии со счетов около 40 миллиардов вон. По данным властей страны, за последние 14 месяцев общая сумма убытков из-за хакерских атак на криптовалютные биржи составила около 97,7 млрд. вон, и далеко не все клиенты получили надлежащую компенсацию. Данные инциденты вызвали публичные призывы к более жесткому регулированию отрасли со стороны правительства, которая в значительной степени управляется в рамках механизма саморегулирования.

"Южнокорейские биржи имеют довольно плохие системы безопасности, – считает профессор Университета Коре в Сеуле Ким Сын Чжу. – Правительству очень важно иметь четкую позицию, связанную с этим вопросом и создать юридические границы".