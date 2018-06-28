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Экономика

21 июня 2018, 12:20
Суд арестовал счета ВМТП в рамках дела группы "Сумма"

Суд арестовал счета ВМТП в рамках дела группы "Сумма"

Fesco ожидает роста социальной напряженности в Приморье из-за ареста счетов

Мосгорсуд в среду признал законным арест счетов ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в Fesco) в рамках уголовного дела в отношении владельца группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств, сообщает ЕНВ.

Арест счетов Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) создает угрозу роста социальной напряженности в регионе, так как ВМТП обеспечивает значительную часть поступлений в бюджет Приморского края и дает работу многим местным жителям, заявили "РИА Новости" в контролирующей порт группе FESCO.

"Арест счетов несет в себе риски роста социальной напряженности в Приморском крае, где ВМТП является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков", - заявил представитель FESCO, отметив, что за счет средств порта оказывается финансовая поддержка многим социально значимым организациям Приморского края.

В настоящее время ВМТП, по данным FESCO, работает в нормальном режиме, однако арест счетов оказывает давление на бизнес и негативно влияет на репутацию порта Братья Магомедовы, а также глава компании "Интэкс" Артур Максидов были арестованы 31 марта. Им предъявлены обвинения по ст. 210 УК об организации преступного сообщества. По версии следствия, преступная группа во главе с Магомедовыми действовала с 2010 года и похитила из бюджета 2,5 млрд руб. Помимо этого братьев обвинили в мошенничестве и растрате.

ВМТП входит в число крупнейших универсальных портов российского Дальнего Востока, общая протяженность его причалов превышает 4 км. В первом квартале общий грузооборот ВМТП вырос на 50%, достигнув исторического максимума - 2,4 млн т грузов различной номенклатуры. Объем контейнеров, обработанных в первом квартале, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 111 тыс. TEU. Объем перевалки генеральных грузов увеличился на 110%, до 1,3 млн т, а автомобилей и спецтехники - более чем в два раза (на 112%) и составил 13,2 тыс. единиц.

Метки: FESCO, арест, ВМТП

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