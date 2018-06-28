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Экономика

20 июня 2018, 17:50
Ставки по ипотеке стремительно падают

Ставки по ипотеке стремительно падают

Средняя ставка по ипотечному кредитованию в Приморье на 1 мая 2018 года составляет 9,71%

На сегодняшний день, в банковском сегменте ипотечного кредитования наметилась позитивная тенденция, отмечают финансовые аналитики. На рынок заходят многочисленные частные банки и финансовые организации с госучастием, что способствует развитию ипотечного кредитования. Все это в итоге положительно сказывается на клиентах, которые приходят в банки. Очевидно, что клиент, когда есть конкуренция, получает лучшие условия: более низкие процентные ставки и более высокое качество сервиса. И, со временем, конкуренция будет только нарастать. В "прелестях" ипотечного кредитования разбирался спецкор ЕНВ.

Ставка определяет спрос

Одним из важнейших факторов, повышающих привлекательность ипотеки в 2017-2018 годах, является снижение годовой ставки по кредиту. Так, по статистике Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечному кредитованию в Приморском крае на 1 мая 2018 года снизилась на 0,82 п.п., по сравнению с 2017 годом, и составляет 9,71%. На фоне снижения средневзвешенной ставки, средний размер ипотечного кредита увеличился примерно на 100 000 рублей. Кроме того, сроки кредитования также увеличились – почти на 8 месяцев, сообщают представители банковского сектора.

Что касается приморских банков, годовая ставка по ипотечному кредитованию в среднем снизилась с 12% в 2017 году до 9.7% по итогам первых месяцев 2018 года. Так, в Россельхозбанке рассказали, что одними из самых привлекательных ставок на рынке является предложение – от 8,85% годовых. Если кредитование производится совместно с программами застройщиков, то ставка может составлять от 5% годовых и от 9,05% годовых на рефинансирование.

Банки заявляют однозначно: начиная с посткризисного 2015 года, спрос на кредиты восстанавливался и сегодня достиг объемов 2014 года – до 55% . Этих показателей удалось достичь благодаря системной работе Приморских банковских филиалов с риелторами и застройщиками Приморья, а также, устойчивому спросу на рефинансирование кредитов, полученных в других банках.

Долг на долг – и новый долг

Как ни странно, по утверждению экспертов, особым спросом у клиентов финансовых организаций пользуется программа рефинансирования. Казалось бы – меняешь старые долговые обязательства на новые с "доплатой". Однако, очень многим приморцам, для того, чтобы уменьшить ежемесячный платеж, пусть даже на условиях увеличения срока погашения кредитных обязательств, рефинансирование становится "палочкой-выручалочкой".

Рефинансировать можно ипотечный кредит, выданный ранее на цели приобретения квартиры, доли или комнаты, жилого дома с земельным участком и даже апартаментов. Также, с помощью рефинансирования возможно изменить срок кредитования, состав заемщиков, валюту кредита, то есть, по факту, с одной стороны, помочь клиенту, с другой – взвалить на него дополнительные обязательства.

Если говорить откровенно, рефинансирование на сегодняшний день выгодно и той, и другой сторонам. "За пять месяцев 2018 года этой программой воспользовались 11,6 тыс. клиентов, общая сумма выдач составила 22 млрд рублей. По сравнению с январем – маем прошлого года показатель вырос в пять раз", - рассказала Людмила Уланова, управляющий директор Центра ипотечного кредитования ВТБ, добавив, что рефинансирование в банке ВТБ доступно по ставке от 8,8% по программе "Люди дела" – то есть для работников сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления, – "Для зарплатных клиентов Группы ВТБ и клиентов наших ключевых партнеров ипотека предлагается под 9%, для других групп клиентов – под 9,3%, - дополнила она.

Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования Примсоцбанка, пояснил, что доля кредитов на цели рефинансирования по итогам 2018 года составит порядка 15%, в то время как этот показатель в 2017 году составил порядка 7% от общего объема выданных кредитов. "По итогам первых четырёх месяцев 2018 года, доля рефинансирования в Примсоцбанке составила более 59%", - подчеркнул он.

Улучшать условия покупки жилья необходимо комплексно, считают эксперты. Повышение доходов населения, снижение стоимости квадратного метра, комплексная застройка территорий с созданием инфраструктуры на фоне снижения процентных ставок – вот что действительно сможет удовлетворить потребность населения в жилье.

Однако, если говорить о сегодняшнем дне, то в целом, финансовые аналитики уверены: если тренд на снижение ставок по кредитованию сохранится, то средневзвешенная ставка по ипотеке уже к концу 2018 года может опуститься до уровня 9% годовых. Данное "падение" не только откроет двери в ипотечное кредитование клиентам, с более низким уровнем дохода, но и, возможно, снизит желающих взваливать на себя дополнительный груз под названием "рефинансирование".

Метки: Банк России, ипотека

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