Южная Корея и Япония приостановили ввоз канадской пшеницы

В понедельник власти Канады, шестого по величине производителя пшеницы в мире, предприняли попытку убедить своих торговых партнеров в том, что обнаруженные ранее на ферме Альберта генетически модифицированные растения пшеницы не представляют риска для жизни и здоровья. Однако, на решение властей Японии и Южной Кореи о прекращении импорта канадской пшеницы, данные заявления уже не повлияли, сообщает ЕНВ со ссылкой на AFP.

Канадская экономика ежегодно получает с экспорта пшеницы порядка 8 миллиардов долларов.

Запрет на импорт пшеницы в Южную Корею и Японию – не первые серьезные проблемы для канадских фермеров за последнее время. Так, в результате зимних штормов произошло приостановление железнодорожных перевозок в канадские порты.

"Южная Корея и Япония начали процедуру временного приостановления ввоза пшеницы, и в настоящее время власти этих двух стран проводят расследование и тестирование в отношении ввозимых ранее культур пшеницы", – сказал представитель министерства торговли Канады Джесси Уилсон.