Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Южная Корея

20 июня 2018, 14:50
Южная Корея и Япония приостановили ввоз канадской пшеницы

Южная Корея и Япония приостановили ввоз канадской пшеницы

В импортируемой сельхозпродукции нашли ГМО

В понедельник власти Канады, шестого по величине производителя пшеницы в мире, предприняли попытку убедить своих торговых партнеров в том, что обнаруженные ранее на ферме Альберта генетически модифицированные растения пшеницы не представляют риска для жизни и здоровья. Однако, на решение властей Японии и Южной Кореи о прекращении импорта канадской пшеницы, данные заявления уже не повлияли, сообщает ЕНВ со ссылкой на AFP.

Канадская экономика ежегодно получает с экспорта пшеницы порядка 8 миллиардов долларов.

Запрет на импорт пшеницы в Южную Корею и Японию – не первые серьезные проблемы для канадских фермеров за последнее время. Так, в результате зимних штормов произошло приостановление железнодорожных перевозок в канадские порты.

"Южная Корея и Япония начали процедуру временного приостановления ввоза пшеницы, и в настоящее время власти этих двух стран проводят расследование и тестирование в отношении ввозимых ранее культур пшеницы", – сказал представитель министерства торговли Канады Джесси Уилсон.

Метки: ГМО, запрет, импорт, Канада, пшеница, сельское хозяйство

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства?
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Власти Южной Кореи и КНДР начали переговоры о создании единой железнодорожной сетиВласти Южной Кореи и КНДР начали переговоры о создании единой железнодорожной сети
26 июня 2018, 14:30
Должностные лица правительств двух стран провели первую встречу по данному вопросу в деревне Пханмунджом
В Южной Корее закроют курилки в аэропортахВ Южной Корее закроют курилки в аэропортах
25 июня 2018, 18:20
Внешние "табачные" зоны перенесут подальше от терминалов
В южнокорейских аэропортах больше не будет преимуществ для чеболейВ южнокорейских аэропортах больше не будет преимуществ для чеболей
24 июня 2018, 13:20
Корейские таможенники разработали меры по противодействию контрабанде

Последние новости

Росрыболовство выставило на торги более 9 тысяч гектаров под марикультуру на Дальнем ВостокеРосрыболовство выставило на торги более 9 тысяч гектаров под марикультуру на Дальнем Востоке
сегодня, 01:20
Суммарная начальная стоимость 46 участков – около 90 млн рублей
В Токио принят "опережающий" региональный закон по борьбе с курениемВ Токио принят "опережающий" региональный закон по борьбе с курением
вчера, 21:50
Нормативно-правовой акт основан на концепции национального закона, который в настоящее время проходит в японском парламенте
В России система электронных трудовых книжек начнёт работать с 2020 годаВ России система электронных трудовых книжек начнёт работать с 2020 года
вчера, 21:20
Работодатели теперь будут передавать инвормацию в Пенсионный фонд, причём в режиме онлайн

От первого лица

Наталья Коломейцева: После "украинского кризиса" мы осознали, что политологи нужны всем
15.06.2018 10:30
Наталья Коломейцева: После "украинского кризиса" мы осознали, что политологи нужны всем
13.06.2018 14:50
Андрей Шевченко: Цирк Владивостока – в числе лучших российских, в первой пятерке, если не тройке
11.06.2018 18:40
Юрий Коломейцев: "Прямая линия" с президентом показала жителям страны работу чиновников

Самые популярные

Горячие обсуждения

26.06.2018 15:20
Оппозиция потеряла монополию на "нерешаемые" проблемы Приморья 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 (924) 423-40-34. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+