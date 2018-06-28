В Японии депутаты одобрили законопроекты о запрете курения и легализации казино

Во вторник, 19 июня, нижняя палата японского парламента приняла законопроект, позволяющий открывать в стране казино. Документ был одобрен во всех чтениях, несмотря на опасения экспертов по поводу развития практик антисоциального поведения и зависимости от игорной деятельности, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

Инициатором принятия законопроекта выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, администрация которого стремится развить сеть интегрированных курортов стране, которые по задумке властей должны привлечь большее число зарубежных туристов. Большая часть доходов от деятельности казино и ИРЗ пойдут в региональные бюджеты.

Правящий блок парламента, возглавляемый Либерально-демократической партией Абэ, стремится как можно быстрее начать обсуждение законопроекта в верхней палате и обеспечить его принятие путем продления нынешней парламентской сессии. Однако оппозиционные силы, в том числе Демократическая партия Японии, намерены препятствовать обсуждению законопроекта в Палате советников.

Согласно принятому документу, в казино будут легализованы азартные игры, которые в настоящее время запрещены уголовным законом. В 2016 году в силу вступил закон, которым было разрешено открытие казино в рамках интегрированных курортов, однако сейчас требуется дополнительный акт для начала их фактической деятельности.

При этом, согласно новому закону, с японцев будет взиматься плата за вход в размере 6 000 иен, а иностранные посетители смогут попасть в казино бесплатно. Законопроект предполагает строительство казино в трех регионах страны. При этом, местные жители не смогут посещать их более 3-х раз в неделю или 10 раз в месяц. Если законопроект будет принят в ходе текущей сессии, то казино уже могут быть открыты в середине 2020-х годов.

В минувший вторник нижняя палата парламента Японии также приняла антитабачный законопроект, намереваясь ввести его в действие и реализовать его положения до начала Олимпийских игр и Параолимпийских игр в Токио в 2020 году. Законопроектом запрещается курить в школах, больницах и государственных учреждениях. В случае нарушение закона, граждане понесут наказание в виде штрафа.

Отметим, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения, по сравнению с другими странами Япония ведет слабую антитабачную политику. При этом, новый законопроект вызвал дискуссии в парламенте, поскольку оппозиция хочет распространить действие закона на все помещения общественных заведений. Согласно одобренному законопроекту, курение запрещается только в ресторанах, офисах и гостиницах. Однако, этим организациям разрешается создавать специальные комнаты для курения, где не подают еду или напитки. Помимо этого, от запрета на курение освободят столовые площадью до 100 квадратных метров и оборотом до 50 миллионов фунтов стерлингов. Однако, им также потребуется создавать отдельные зоны для курения.