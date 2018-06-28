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Фоторепортажи

20 июня 2018, 12:00
Водолаз никогда не выполняет свою работу в одиночестве
Водолаз никогда не выполняет свою работу в одиночестве
Водолаз никогда не выполняет свою работу в одиночестве
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Водолаз никогда не выполняет свою работу в одиночестве

В Приморском океанариуме рассказали, как специалисты чистят бассейны

Альф  гостей не жалует, и, когда водолаз Сергей Рязанов готовится погрузиться в воду, животное принимает вертикальную стойку и хлопает ластами,  поднимая тучи брызг. Так байкальская нерпа дает понять, что здесь не рады "чужакам", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума. 

- Но это только на первых минутах, – говорит Сергей Рязанов. – Нерпам свойственно бороться за территорию, Альф здесь старший, к тому же доминирующий самец.  А как только спускаешься под воду, нерпы принимаются с тобой играть. Бывает, дергают за ласты. Работать с ними совсем несложно. Мы общаемся – при помощи жестов.

Оказавшись на дне, водолаз принимается за уборку. Работа механизирована. Есть, например,  водяной насос, специалисты называют его пылесосом. И действует устройство по тому же принципу: втягивает воду, и вместе с ней уходит мусор. Он оседает на фильтре, который потом очищается. Сегодня водолаз приводит в порядок галечное дно. Но пылесос, если прикрепить специальную насадку, осилит и песчаное.

У водолазов в Приморском океанариуме своя специфика: они работают в обществе  животных. При этом на первом месте - безопасность гидробионтов. Бассейны с млекопитающими чистят обязательно в присутствии тренеров. У каждого животного - свой характер, свои особенности, и тренер знает  их лучше, чем кто бы то ни было.  К тому же млекопитающие требуют общения, а водолазу нужно работать.

- Альф, Бусинка и Тучка уже привыкли к "гостям", – говорит старший специалист дельфинария Дарья Максименко. – Байкальские нерпы дружелюбны, но очень осторожны. Поначалу, конечно, прятались, отсиживались в уголках. Мы совмещали визит водолазов с кормлением, чтобы у животных была положительная эмоция. Сейчас нужды в этом уже нет.

Зона ответственности водолазов в Приморском океанариуме – крупные аквариумы,  бассейны и садки. Они чистят дно, стены и стекла от отложений и нарастаний. От этой работы во многом зависит качество воды и в конечном счете - здоровье животных. Водолазы заняты не только в главном корпусе, но и в Научно-адаптационном, а также на Базе исследования морских млекопитающих, где звери живут в открытой воде. Сергею Рязанову сложнее всего работать в акулятнике:

-  На сравнительно небольшой площади – акулы и скаты. Бывает, рыбы пытаются "выдавить" человека на поверхность. Они подплывают снизу и начинают буквально выталкивать тебя из воды. Так что с ними нужно поаккуратнее…

Водолазы должны выполнить свою задачу так, чтобы не мешать при этом животным. Поэтому приходится искать общий язык. И неизвестно, что здесь лучше: отстраненность гидробионтов или наоборот, излишняя общительность. Тех же дельфинов, которые буквально проходу не дают, нужно иногда гладить: они очень это любят. Вообще, у каждого специалиста свои любимчики. Сергею Рязанову нравится работать в "Океанской бездне":

-  Среди множества скатов есть один приятель, который постоянно тычется мордочкой в маску, ложится на плечо и голову, иногда даже рыбой угощает. Работаешь с водяным насосом, он подплывет, положит рядом кусок и удаляется.

В водолазной службе Приморского океанариума – 26 человек. Причем, это не только те, кто уходит под воду. Сюда же входят компрессорщик и врач.

- Водолаз никогда не выполняет свою работу в одиночестве, – говорит начальник водолазного отдела Сергей Скворцов. – Его  подстраховывают те, кто остался на поверхности. Служба хорошо оснащена, у нас отличная техника. Но, при этом, соблюдение правил безопасности при работе с морскими животными должно оставаться неукоснительным. У нас, конечно, не океан. Но и здесь нужно быть предельно внимательными и точными.

Метки: водолазы, клининг, Приморский океанариум

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