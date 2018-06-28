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Япония

19 июня 2018, 16:00
В японской Осаке произошло сильное землетрясение
В японской Осаке произошло сильное землетрясение
В японской Осаке произошло сильное землетрясение

В японской Осаке произошло сильное землетрясение

В результате стихии четыре человека погибли и более 300 получили ранения

В минувший понедельник в Осаке и соседних префектурах Японии произошло одно из самых мощных землетрясений за всю историю местных метеонаблюдений. В настоящее время, по меньшей мере, передается о четырех погибших и более 300 раненных, сообщает ЕНВ на The Japan Times.

По сообщению метеорологического агентства страны, землетрясение магнитудой в 6,1 балла произошло в 7:58 утра на глубине около 13 км в северной части префектуры Осака.

Власти региона по-прежнему продолжают оценивать ущерб. Уже известно, что в результате землетрясения погибла Рина Мияки, 9-летняя девочка из города Такацуки, префектура Осака. В момент, когда она проходила возле школьного бассейна, на нее упала стена. Трое других погибших – жители Японии в возрасте 80-81 года. Так, на Моросику Гото из г. Ибараки упала книжная полка в доме. Сообщается также о гибели жителя района Хигасиёдогава города Осаки Минору Ясуи, на которого упала обрушившаяся стена на улице. Позже в тот же день в городе Такацуки префектуры Осака была зарегистрирована четвертый летальный исход. На 81-летнюю пенсионерку упал комод в доме.

Органы полиции и муниципальные власти Осаки, Хиого, Киото и Мие сообщили о десятках пожаров. В городах Такацуки и Ибараки была приостановлена подача газа, сообщает Osaka Gas Co. По словам представителей городской полиции в результате землетрясения произошел взрыв водопровода, впоследствии которого был затоплен близлежащий район. Кроме того, было отменено более 60 маршрутных поездов, закрыты некоторые скоростные автомагистрали. Оба аэропорта Осаки Kansai International и Kobe были временно закрыты, но возобновили работу после подтверждения отсутствия структурного ущерба.

Атомные электростанции в префектуре Фукуи работают в обычном режиме, заявили представители компании Kansai Electric Power Co. От представителей заводов, расположенных в городах Такахама, Михама и Ои, никаких сообщений об аномалиях не поступало.

В городе Осака уже к полудню была восстановлена работа метрополитена, снизилась паника и хаос среди местного населения. В мегаполисе были закрыты некоторые крупные торговые центры. В результате землетрясения около 170800 домов и зданий остались без электричества. В течение нескольких часов свет был восстановлен.

К вечеру в понедельник снова произошли подземные толчки, но они были ощутимо слабее и не привели к массовым разрушениям. Метеорологическое агентство Японии предупредило людей о возможности возникновения оползней, а также о вероятных подземных толчках в ближайшие дни.

Вскоре после землетрясения правительство страны создало чрезвычайную рабочую группу для сбора информации о ситуации. В кабмине пообещали "сделать все возможное" и оказать помощь для ликвидации последствий стихийного бедствия. Комментируя информацию о гибели школьницы, главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, сообщил, что правительство поручило министерству образования пересмотреть общенациональные стандарты безопасности вдоль школьных маршрутов.

По словам властей префектуры, в понедельник днем более 1100 жителей укрывались в 462 эвакуационных центрах в регионе. Губернатор Осаки Итиро Мацуи призвал жителей региона сохранять спокойствие и быть внимательными во время возможных последующих толчков. По его информации они могут быть такими же сильными и должны произойти до конца недели. При этом, Мацуи выразил оптимизм в отношении ущерба, сославшись на то, что, по-видимому, землетрясение имеет "локализованный" характер.

Данное землетрясение является не единственным в Японии за прошедшие несколько дней. Так, в воскресенье в южной префектуре Гумма произошли толчки магнитудой 4,6, а в субботу – в префектуре Тиба.

Метки: землетрясение, Осака

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