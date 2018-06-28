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Япония

18 июня 2018, 19:30
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед началом пленарного заседания "Дальний Восток: создавая новую реальность" в рамках III Восточного экономического форума

СМИ: Правительство Японии рассматривает вопрос о проведении встречи Синдзо Абэ с Ким Чен Ыном

По неподтвержденным данным, они могут провести переговоры на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Источники Kyodo News в правительстве Японии рассказали, что Токио хочет организовать встречу между премьер-министром Синдзо Абэ и главой КНДР Ким Чен Ыном в сентябре, во время проведения IV Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает ЕНВ.

Ранее президент России Владимир Путин передал через министра иностранных дел Сергея Лаврова официальное приглашение Ким Чен Ыну принять участие в ВЭФ-2018. Премьер-министр Синдзо Абэ уже традиционно выступит в качестве гостя мероприятий экономического форума. "Их встреча не имеет большого значения, если они просто собираются вести переговоры. Встреча должна принести свои плоды, и у меня нет конкретных сроков", - прокомментировал сообщение министр иностранных дел Японии Таро Коно в воскресенье в эфире телеканала NHK. Коно также добавил, что Япония готова предложить экономическую помощь Северной Корее, но только после нормализации дипломатических отношений между странами.

Почти 80 процентов респондентов последнего опроса Kyodo News в Японии скептически относятся к перспективам полной денуклеаризации Корейского полуострова, несмотря на проведение исторического саммита на прошлой неделе – между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В ходе телефонного опроса, которое издание провело в минувшие выходные, выяснилось, что 77,6 процента японцев не считают реальным полностью разоружить Корейский полуостров, и только 16,4 процента допускают, что это произойдет.

На встрече в Сингапуре, во вторник Ким Чен Ын пообещал работать над "полной" денуклеаризацией полуострова, а Трамп обязался предоставить гарантии безопасности Пхеньяну. Говоря о возможном предстоящем саммите между Ким Чен Ыном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, 81,4 процента сказали, что данная встреча нужна, а противоположную точку зрения высказали 13,3 процента опрошенных.

Последний опрос Kyodo News также показал, что рейтинг одобрения кабинета министров Синдзо Абэ вырос до 44,9 процента, по сравнению с 38,9 процентами в мае и 37% – в апреле. Апрельский показатель был вторым по показателю антирекордом, с тех пор как Абэ вернулся к власти в 2012 году. При этом, антирейтинг кабмина ожидаемо понизился до 43,2 процентов, с 50,3% в мае и 52,6% в апреле.

На вопрос о том, кто именно должен быть избран на пост премьер-министра в правящей Либерально-демократической партии в сентябре, Абэ и Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, набрали по 26,1 процента, возглавив список. В вопросе о политических партиях, ЛДП остается самой популярной у японцев. Правящая партия поддерживается 38,8% респондентов. За ней следует Конституционно-демократическая партия Японии (12,2%), Комейто (3,7%) и Коммунистическая партия (2,5%).

Метки: Абэ, ВЭФ-2018, инсайд, Ким Чен Ын, опрос

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