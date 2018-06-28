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Япония

18 июня 2018, 18:10
Будущие повара со всего мира едут учиться в Японию

Будущие повара со всего мира едут учиться в Японию

В основе их интереса – рост популярности национальной кухни этой страны

В японских кулинарных техникумах зафиксирован рост числа иностранных студентов. Эксперты связывают данный феномен с ростом популярности японской кухни в мире, сообщает ЕНВ.

По данным Японской ассоциации учебных поварских колледжей, с 2010 года число иностранных студентов в образовательных учреждениях данного типа увеличилось более чем в два раза, и сейчас в школах обучается 424 повара по сравнению с 178 – в 2010 году.

В 2013 году традиционная японская кухня была включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. За семь последних лет число иностранных студентов в Кулинарном институте Цудзи (г. Осака) увеличилось более чем втрое – до 240 человек.

Большинство иностранных студентов приезжают поступать в японские кулинарные образовательные учреждения из Азии. В 2017 году 31,6 процента из них составили китайцы, 24,3% – южнокорейцы, 15,6% – вьетнамцы 14,6% – тайванцы.

Тамаки Бито, руководитель отдела планирования Кулинарного института Цудзи, сказал, что хочет, чтобы иностранные студенты изучали японскую традицию нахождения гармонии между приготовлением пищи и природой. "Мы несем ответственность за поддержку культурного значения продуктов питания и культуры сельского хозяйства", - отметил Бито в интервью Kyodo News.

Как отмечает управляющая японским рестораном Izakaya EN во Владивостоке Анастасия Кудинова, национальная кухня Страны восходящего солнца становится более популярной и в России. "Многие россияне стали задумываться о своем здоровье, а японская кухня, в которой превалируют морепродукты, богата белком и минералами", - рассказала она.

Метки: повар, Япония

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