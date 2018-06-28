В Японии растет рынок страхования домашних животных

В Японии с каждым годом увеличивается продолжительность жизни не только среди людей, но и среди домашних животных. Это происходит благодаря достижениям в области медицины. Как пишет Kyodo News, жителей страны все больше беспокоит растущая цена на медобслуживание питомцев, поэтому все чаще японцы вкладываются в страхование, сообщает ЕНВ.

Согласно данным издания, на конец марта прошлого года оборот рынка ветеринарных услуг в Японии достиг $450 млн, а его годовой рост составил почти 20 процентов. Общая продолжительность жизни домашних животных также растет, поэтому многие японцы сегодня все чаще предпочитают приобретать страховые полиса на обслуживание в ветеринарных клиниках.

Представители Японской ассоциация домашних животных сообщают, что в 2017 году в стране насчитывалось 8,92 млн собак и 9,52 млн кошек. В последние годы число кошачьих оставалось на прежнем уровне, а вот число собак – снизилось.

Тем не менее, сектор страхования домашних животных продолжает расти. Также растет количество специализированных сервисов в японском интернете и число видеороликов в японском Youtube и на иных сайтах. "Учитывая, что домашние животные в Японии сегодня являются частью семьи, число владельцев, которые ищут надлежащее лечение для своих питомцев, также растет", - отметили агентству Kyodo представители токийской страховой компании Petet Insurance.

В Японии не существует единой государственной системы страхования домашних животных, которая позволила бы им полностью оплачивать все расходы. В то же время, медицинские расходы на кошек и собак выросли из-за предоставления новых услуг на рынке, так как сканирование компьютерной томографии (КТ), переливание крови и сканирование магнитно-резонансной томографии. Бывали случаи, когда за восстановление после переломов костей с владельцев домашних животных брали почти $2000.

Мировыми лидерами в сфере страхования домашних животных являются Великобритания и Швеция, однако спрос очень высок и в Японии. В стране крупнейшим профильным страховщиком является Anicom Insurance, чьи полиса покрывают до 70 процентов стоимости медицинских услуг при посещении более чем 6000 ветеринарных клиник. В Японии большинство договоров страхования домашних животных рассчитаны на год. И цены на них с каждым годом растут с учетом возраста питомцев.