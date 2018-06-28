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Япония

16 июня 2018, 17:20
Власти Японии поддержат больницы, где лечатся иностранцы

Власти Японии поддержат больницы, где лечатся иностранцы

Правительство страны возьмет на себя часть расходов по медобеспечению иностранных граждан, а также предоставит учреждениям переводчиков

В четверг правительство Японии приняло ряд мер по поддержке больниц, где проходят лечение зарубежные туристы. В их числе дополнительный инструмент страхования, а также расширение возможностей для общения медперсонала с иностранцами. В то же время, правительство планирует запретить въезд в страну тем иностранным гражданам, которые не оплатили медицинские услуги, полученные ранее в Японии, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Japan Times.

Основная причина неоплаты медицинских услуг в Японии – отсутствие у многих иностранных туристов внутреннего полиса медстрахования. Согласно опросу, проведенному японским Агентством по туризму в трех крупных аэропортах страны среди 3 383 иностранцев, 27% из них не приобретали страховой медицинский полис. Эксперты отмечают, что во многих чрезвычайных случаях больницы буквально работали себе в убыток. "Количество иностранных туристов, въезжающих в Японию, быстро растет, - сказал на прошедшем заседании кабмина Хирото Идзуми, советник премьер-министра Синдзо Абэ. – С помощью предложенных мер мы хотели бы решить данную проблему".

В Японии количество иностранных туристов увеличилось более чем в четыре раза – с 6,79 млн в 2009 году до 28,69 млн – в 2017-м. Этому частично способствовала либерализация процедуры получения туристической визы для жителей Китая, Таиланда, Малайзии, Индии, Филиппин, Вьетнама и Индонезии. Более того, власти страны стремятся увеличить этот показатель до 40 миллионов к 2020 году и до 60 миллионов – к 2030-му, что в три раза больше, чем в настоящее время.

На прошедшем заседании правительства руководитель Японской национальной ассоциации туристических агентств Кадзуо Ямада рассказал, что представители организации столкнулись с проблемой языкового барьера между иностранными пациентами и медперсоналом. По его словам, переводчики и даже специалисты, разговаривающие на нескольких языках, в медучреждениях есть, однако они не могут работать 24 часа в сутки. По словам Кадзуо Ямады, проблема заключается и в том, что в японском здравоохранении наблюдается нехватка переводчиков, обладающих навыками медицинского перевода.

Принятый в четверг ряд политических мер был составлен 27 апреля рабочей группой правящей Либерально-демократической партии. Сумма, выделенная для осуществления каждой меры, пока не раскрывается.

Перечень принятых мер включает:

  • создание в префектурах систем связи между больницами, местными органами власти, гостиницами и другими связанными с туризмом учреждениями;
  • создание универсального консультационного органа для больниц и других связанных со сферой туризма учреждений;
  • публикацию дополнительной информации о больницах с "многоязычным" персоналом, которые могут принимать на лечение иностранных пациентов;
  • закупку планшетных компьютеров с функцией перевода отдельных слов и фраз, которые помогут персоналу разговаривать с иностранными пациентами;
  • создание системы расчёта суммы оплаты для иностранных туристов, которые не приобретали страховой полис;
  • публикацию руководств для больниц и органов местного самоуправления для решения вопросов, связанных с иностранными туристами;
  • обучение медицинских переводчиков и координаторов, знакомых с таможенными и страховыми отраслями других стран.

Метки: иностранцы, медицина, переводчики, правительство, страхование

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