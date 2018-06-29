Банки Южной Кореи готовятся к возможному обеспечению совместных проектов Сеула и Пхеньяна

Южнокорейские банки начали подготовку к возможному возобновлению совместных с Севером экономических проектов на фоне прошедших успешных переговоров в Сингапуре между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Репхап".

Напомним, во вторник после пятичасовых переговоров в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное заявление, в котором говорится о "полной денуклеаризации Корейского полуострова". Однако в заявлении нет подробных сведений о том, как будет реализован этот процесс.

Надежды на сотрудничество между двумя Кореями впервые появились после проведения переговоров между южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном в апреле, когда лидер КНДР поддержал идею денуклеаризации полуострова.

По сообщениях СМИ, южнокорейские банки, в том числе Shinhan Financial Group и KB Financial Group, создали рабочие группы для проведения исследований межкорейских экономических проектов. В них вошли, в том числе, руководители филиалов кредитных учреждений, которые имеют опыт работы с северокорейским капиталом.

В другом национальном банке – KEB Hana Bank – пообещали составить планы финансовой поддержки совместных проектов в случае достижения соответствующих договоренностей на уровне правительств и руководства стран. Представитель KEB Hana Bank рассказал агентству "Ренхап", что банк заинтересован в открытии филиала в Северной Корее, но это будет возможно только тогда, "когда появятся политические условия".

Напомним, ранее после ухудшения отношений между двумя Кореями, а также между КНДР и США была приостановлена реализация двух крупных межкорейских проектов экономического сотрудничества, в частности, в сфере туризма на горном курорте Кумганг в Северной Корее. Также в 2013 году была прекращена работа совместного промышленного комплекса в пограничном северокорейском городе Кэсон.