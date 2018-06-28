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Фоторепортажи

16 июня 2018, 14:00
Во Владивостоке состоялся 75-й выпуск офицеров ТОВВМУ
Во Владивостоке состоялся 75-й выпуск офицеров ТОВВМУ
Во Владивостоке состоялся 75-й выпуск офицеров ТОВВМУ
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Во Владивостоке состоялся 75-й выпуск офицеров ТОВВМУ

В 2018 году обучение в прославленном училище завершили 88 выпускников

Во Владивостоке на Корабельной набережной у памятника подводной лодке С-56 состоялся юбилейный, 75-й по счету, выпуск офицеров Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени адмирала С.О.Макарова, сообщает ЕНВ.

Поздравить молодых офицеров прибыл командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, ветераны Великой Отечественной войны и ВМФ. Командующий флотом поздравил лейтенантов с окончанием обучения в одном из старейших учебных заведений Вооруженных Сил, пожелал им удачного старта флотской карьеры, уверенного служебного роста и вручил молодым офицерам, завершившим обучение в ТОВВМУ с отличием погоны и кортики.

В нынешнем году обучение в прославленном училище завершили 88 выпускников, которые получили образование по специальностям: "Применение и эксплуатация морских средств навигации", "Применение и эксплуатация Морского подводного вооружения надводных кораблей и подводных лодок", а также специализацию в области применения и эксплуатации радиотехнических средств кораблей, гидроакустических средств, корабельных систем связи и радиоэлектронного оборудования морских авиационных комплексов. В соответствии федеральными стандартами выпускникам факультета Кораблевождения и минно-торпедного вооружения ТОВВМУ вручены дипломы о высшем профессиональном образовании и присвоена квалификация "инженер".

Один офицер-лейтенант Роман Матвеев завершил обучение с золотой медалью, еще четверо выпускников получили дипломы с отличием.

Молодые лейтенанты представляют 19 регионов Российской Федерации, свою службу они продолжат на всех флотах ВМФ и на Каспийской флотилии.

Сегодня же дипломы о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации "техник" вручены 49 специалистам – выпускникам факультета средней военно-специальной подготовки училища.

На общем торжественном построении диплом с отличием был вручен прапорщику Дмитрию Ивлеву.

Молодые мичманы и прапорщики, завершившие обучение на базе ТОВВМУ, представляют 6 субъектов РФ и тоже получили назначения на корабли и в береговые части всех флотов России.

Церемония выпуска офицеров, мичманов и прапорщиков завершилась общим торжественным прохождением личного состава Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О.Макарова.

Метки: выпускники, ТОВВМУ, ТОФ

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