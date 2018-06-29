КНДР и Южная Корея восстановят линию военной связи

В минувший четверг во время первых за последние десять лет переговоров между представителями оборонных ведомств двух Корей стороны согласились полностью восстановить военные линии связи между странами, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Ренхап".

Представители ведомств также обменялись мнениями о демилитаризации деревни Пханмунджом и договорились об осуществлении двустороннего соглашения 2004 года о предотвращении случайных столкновений в Желтом море.

Переговоры прошли в Пханмунджоме, деревне, где произошел межкорейский саммит 27 апреля, на котором лидеры Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились о приложении совместных усилий по смягчению напряженности на континенте и "полному устранению угрозы начала войны".

На минувших переговорах стороны обсудили вопрос о прекращении любых "враждебных действий" в отношении друг друга; о переквалификации Северной лимитной линии (СЛЛ), де-факто морской границы между странами, в нейтральные воды. Представители министерств обороны говорили также о реализации других положений апрельской декларации. В частности, стороны обсудили вопрос о восстановлении останков людей, погибших в демилитаризованной зоне во время Корейской войны 1950-1953 годов.

Восстановление линий связи рассматривается как ключевой жест доверия. В этом году военные двух стран частично восстановили линию на западном побережье, однако на восточном побережье связь не работает еще с мая 2011 года. В то же время, вопреки ожиданиям, стороны пока не достигли консенсуса в отношении установления "горячей линии" между командующими двух армий и проведения переговоров между министрами обороны. Однако, стороны согласились продолжить обсуждение данных вопросов.