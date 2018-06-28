Наталья Коломейцева: После "украинского кризиса" мы осознали, что политологи нужны всем

Не секрет, что сегодня политика является одним из самых главных и животрепещущих вопросов, которые беспокоят каждого человека на планете. Как раз политологи – это те люди, которые могут дать экспертную оценку тем или иным политическим событиям. Кто же такие политологи? Насколько эта профессия является актуальной на Дальнем Востоке и, в частности, в Приморском крае? Что будет дальше с профессией – будет ли она развиваться или нет? Что делают политологи, и какая платформа для их развития у них есть во Владивостоке? На эти вопросы ответила заведующая кафедрой политологии Дальневосточного федерального университета, управляющий партнер Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Наталья Коломейцева, сообщает ЕНВ.

Наталья Андреевна, есть ли сегодня у молодежи Владивостока возможность высказать свое политическое мнение, не беря во внимание сеть Интернет, в том числе социальные сети?

Конечно, есть. Это молодежные организации, конференции. К примеру, недавно в ДВФУ проходила парламентская ассамблея, в которой участвовало огромное количество молодежи. Возможность высказать свое мнение давалось каждому. Я была на мероприятии со студентами, они задавали много вопросов, в том числе, и неудобные для представителей политики.

В целом, сейчас я не вижу серьезной проблемы в высказывании своего мнения. Так, когда я обучалась в университете, возможностей было меньше, в частности, чтобы высказать свое мнение и услышать ответы экспертов – только на занятии, на семинарах… И слушать никто бы не стал. К тому же, не было соцсетей, нас никуда не приглашали, вообще, не было даже такого тренда – присутствия молодежи на каких-либо мероприятиях. Не было ни молодежного правительства, ни молодежного парламента. За последние годы появилось большое количество площадок для самореализации молодежи, я и сама, в том числе, участвую в их организации.

Объясните деятельность вашей кафедры и ее цели. Каких специалистов вы выпускаете и зачем политология нужна Приморью?

Кафедра политологии – гордость нашего университета. В этом году ей исполнилось 26 лет, и это одна из первых кафедр, выпускающая таких специалистов, в стране. Таким образом, мы были первопроходцами – кафедра открылась на базе ДВГУ. Потом у нас произошло разделение на несколько "школ", очень сильные политологи были в регионе – Меньшенина, Шинковский, Оврах – и эти три "школы" существовали и развивались. Между ними была конкуренция, и они, в связи с этим, имели много достижений.

Сколько человек поступают на кафедру политологии в настоящее время, и какие цели преследуют студенты, которые идут обучаться к вам?

На Дальнем Востоке у нас нет "конкурентов". То есть, мы остались единственной кафедрой, выпускающей политологов. Пытаются поступить довольно много людей – количество абитуриентов исчисляется в сотнях. Но проходят конкурс по программе бакалавриата ежегодно около 30.

Какие теоретические и практические знания дает кафедра политологии?

У нас очень серьезная теоретическая подготовка. Но на кафедре работают и практикующие политологи, поэтому мы закрываем оба направления – и теоретическую, и практическую части. Другой вопрос состоит в том, что учиться на политологии очень сложно. Многие, почему-то, не рассматривают поступление на юрфак, считая, что на "Политологии" учиться легче, поэтому стремятся поступить именно на нашу кафедру.

Однако это мнение ничем не подкреплено. На политологии учиться сложнее, потому что у нас очень много истории, философии, фактологии, нужно одновременно изучать большое количество источников, читать, быть в курсе современных политических тенденций. Если любой другой студент начинает день со своих социальных сетей, то студент-политолог начинает его с огромного количества новостных ресурсов. Это его работа, и каждый должен быть в теме, не упустить ничего, поэтому нужно иметь большое желание погрузиться в эту сферу. Такой новостной поток заряжает, как положительными, так и отрицательными эмоциями.

Кем может стать выпускник кафедры политологии, в том числе, в Приморье?

Когда я пришла на кафедру семь лет назад, это был самый первый вопрос, которым я озаботилась, потому что понимание того, кто такие политологи и зачем они нужны, не было ни у кого. Очень "помогли" Владимир Путин и современная политическая обстановка – сейчас наша специальность на гребне популярности. Когда произошли политические кризисы на Украине и в Сирии, мы осознали, что политологи не просто есть, но они по-настоящему нужны.

До этого момента времени представители нашей профессии преимущественно работали в своих университетах и писали узконаправленные профессиональные статьи и книги. Однако, выяснилось, что политологи нужны всем, и, в том числе, власти, которая должна понимать, что за каждым действием последует еще пять-десять шагов. Об этом никто раньше не думал, а теперь задумались. Поэтому я уверена, что мои студенты, когда окончат университет, найдут себе хорошую работу, даже не в нашем регионе. К сожалению, понимание важности политологии в Приморье еще до конца не произошло.

Кем конкретно может быть политолог?

Естественно, политолог может работать в администрациях любого уровня в качестве государственного или муниципального служащего. Хотя я не приветствую, когда политологи стремятся стать чиновниками, потому что это не их задача. Чтобы мыслить ясно, они не должны находиться в системе. Они должны наблюдать за системой, находиться вне ее. Как только политолог попадает под зависимость системы, он перестает быть политологом в чистом виде, хотя обладает профессиональными знаниями и будет хорошим чиновником. Также несколько моих выпускников создали аналитические центры, занимаются выборами.

Если часть политологов занимается аналитикой, то другие – выступают в СМИ, высказывают свои точки зрения по тем или иным вопросам. Не кажется ли вам, что суть профессии – это только бесконечные разговоры?

Если политолог занимается только этим, то он, конечно, не совсем профессионал. К примеру, мы с Вами долго не могли встретиться для записи этого интервью, потому что у меня перегруженный график и, к сожалению, на "бесконечные разговоры" времени нет.

Есть ли понимание, где именно работают ваши выпускники?

У нас трудоустроены все. Как минимум, наш центр ежегодно набирает сотрудников. Политолог должен понимать, что он необязательно будет работать во Владивостоке. Наши выпускники работают даже в аппарате Дональда Трампа специалистами по SMM. К слову, на первом курсе политологии ДВФУ в этом году обучается четыре студента из Приморья, все остальные – приехали из других регионов. Они хотят учиться: все – "высокобалльники".

Очень много студентов сегодня разочаровывается в гуманитарном образовании. Есть ли разочарование в специальности на вашей кафедре, или студенты положительно оценивают обучение, даже спустя какое-то время?

Я не вижу никакого большого разочарования в гуманитарных дисциплинах. Но, конечно, нужно спросить у наших студентов. Вы должны четко понимать, что это ваши личные ощущения. Часть людей по каким-либо объективным причинам не идут в профессию после окончания вуза. Так происходит с любым направлением подготовки – например, не все выпускники ТГМУ становятся врачами. Жизнь очень многообразна, другой вопрос, что я за своих студентов спокойна. Даже если часть из них пойдут работать в магазины менеджерами по продажам, они все равно будут одними из самых успешных, поскольку они знают, как манипулировать людьми. Хотя бы этот навык пригодится им в любой профессии. Мы с (директором ЦСИ "Чёрный куб) Юрием Коломейцевым закончили политологию уже много лет назад. Все наши одногруппники устроены, а тогда были две большие группы. В большинстве случаев речь идет о предпринимателях, причем, об успешных бизнесменах, которые понимают, как работают разные профильные сферы – GR, PR и другие.