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Фоторепортажи

14 июня 2018, 18:30
Отряд кораблей ТОФ завершил неофициальный визит в Манилу
Отряд кораблей ТОФ завершил неофициальный визит в Манилу
Отряд кораблей ТОФ завершил неофициальный визит в Манилу
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Отряд кораблей ТОФ завершил неофициальный визит в Манилу

После визита российские корабли провёли тренировки с кораблями ВМС Филиппин

Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга" завершил программу неофициального визита в Манилу (Филиппины), куда прибыл 9 июня, сообщает ЕНВ.

В период визита командир отряда кораблей капитан 1 ранга Олег Королёв провел встречу с командующим Военно-морскими силами и командующим береговой охраной Филиппин.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Филиппины, в Республике Палау и в Федеративных Штатах Микронезии Игорь Ховаев, командир ОБК и командиры кораблей возложили венок и цветы к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Рисалю.

В Маниле российские боевые корабли посетили сотрудники Посольства РФ на Филиппинах и военнослужащие ВМС и береговой охраны Республики.

В штабе корпуса морской пехоты в форте Бонифашио прошли товарищеские встречи по футболу и волейболу между российскими и филиппинскими моряками, а для моряков ОБК были организованы исторические экскурсии по городу, в парк "Лунета" и в национальный музей.

После выхода из Манилы российские боевые корабли провели тренировки по совместному тактическому маневрированию и связи с кораблями ВМС Филиппин.

Метки: ТОФ, Филиппины

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