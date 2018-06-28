Андрей Шевченко: Цирк Владивостока – в числе лучших российских, в первой пятерке, если не тройке

Андрей Шевченко, которым весь май радовал своим шоу многочисленных зрителей Владивостокского госцирка, в начале июня добрался из Приморья до Красноярска на мотоцикле, сообщает ЕНВ.

"Шевченко-шоу", больше месяца ежедневно собиравшее на два представления в сутки полный зрительный зал госцирка в Приморье - это не просто цирковая программа. Это годами и сотнями выступлений выверенная постановка, в которой учтено музыкальное и световое сопровождение, костюмы и имидж актеров. Новое юбилейное шоу на воде великолепно смотрелось в нашем обновленном цирке. Каждый номер сопровождали фонтаны и буквально потоки льющейся из под купола воды, подсвеченной лазерным разноцветьем. В огромном бассейне на арене цирка практически все номера шоу на специально сооруженном для шоу подиуме ненавязчиво дополняли выступления гимнастов и пловцов в костюмах рыб, морских коньков и креветок. Антураж шоу заставлял зрителей окунуться в сказочную атмосферу. Летучий корабль, волшебный подводный замок, лазерное шоу — все это создавало неповторимую атмосферу. Великолепен, например, номер гимнастки с хула-хупами. Артистку в ходе традиционного, казалось бы, номера окружали красочные "морские обитатели" в бассейне, которые показывали чудеса акробатики в воде. Но самым зрелищным стало завершение номера, когда девушка крутила горящий обруч, а вокруг нее били фонтаны воды. Еще одним "гвоздем" обновленной программы шоу стало выступление дрессировщика, укротившего крокодила и питонов. Вот уже более 20 лет руководит чудо-шоу Андрей Шевченко, который пришел в цирк мастером спорта по спортивной гимнастике, стал артистом-гимнастом востребованного аттракциона. Но в 1998 году Шевченко начал работать дрессировщиком и с 2000 года стал руководителем коллектива "Цирк на воде".

"В штате нашего коллектива – более 60 человек, все профессионалы. В основном - бывшие спортсмены из художественной и спортивной гимнастики. Технический персонал также подбирается тщательно, что обеспечивает безопасность коллектива и зрителей, - рассказал в эксклюзивном интервью ЕНВ перед отъездом шоу из Владивостока Андрей Шевченко.

"Многие члены нашей команды работают в шоу по многу лет, более полудюжины сотрудников – с самого начала нашего шоу, то есть уже более 20 лет. Наш самый устрашающий на вид артист шоу – крокодил по имени Гертруда - работает в программе аж с 2001 года. Но Гертруда выглядит хищником только во время представления. Обычно она довольно спокойная, любит куриное филе и дремать в тепле под специальными лампами в вольере. Самые веселые и энергичные артисты – это наши собачки, демонстрирующие чудеса дрессировки. В манеже работают шесть пушистых профессионалов: три мальчика и три девочки, поражающие своим умением стоять на двух лапах, взявшись за передние конечности. Создать "Цирк на воде" мы решили в далеком 1998 году, когда грянул дефолт, и многие цирки просто закрывались, потому что на их представления никто не ходил. Мы поняли, что публику в цирк в непростые экономически времена можно привлечь только чем-то необычным. И решили сотворить водный цирк с обязательными зрелищностью и масштабностью программы. Первое представление той далекой программы "Шевченко-шоу" состоялось 20 лет назад - 17 апреля 1998 года. Я тогда выступал в программе с нашим дальневосточным сивучем – о более восприимчивых к дрессуре уругвайских морских львах мы в те годы и подумать не смели из-за скудности финансов. За 20 лет выступлений на арене мы объехали всю страну, многие страны мира, побывали в большинстве крупных городов, причем не по одному разу", - рассказал Шевченко.

Какой город для вас более близкий и родной?

Родился и вырос я на Украине, в Харькове. На родине бываю не часто, политический конфликт разделяет не только государства, но и семьи. Сейчас живу в Москве, хотя живу там всего месяца два-три в году, по неделе-две между постоянными гастролями коллектива. Так что мой более-менее постоянный дом – это цирк, а семья – коллектив шоу.

Трудно быть одновременно дрессировщиком, артистом и руководителем?

Непросто. При том, что сложнее всего воспитывать именно сотрудников. А молодых (коллектив шоу очень молодой по возрасту) сложнее вдвойне. Причем понятно, что молодость – это пора становления со всеми присущими этому возрасту особенностями. Наши артисты женятся, заводят семьи, детей…

А ваши морские львы – это тоже семья, пусть и звериная?

Нет. Софи уже больше двадцати лет, возраст для животного более чем почтенный… но они дружны, они – стая.

Как живется львам без моря, привычных условий обитания?

Для Боба и Софи привычны вольер, бассейн и арена, они и выросли в неволе! Моря они никогда не видели, хотя вода в их бассейне содержания подсаливается до 16 промилле – как морская вода в Атлантике. Питаются морские львы нашего шоу рыбой, рыбу даем разную, но обязательно свежую. Львы работают в программе много лет – поэтому процесс тренировок и дрессуры сведен к устоявшемуся минимуму. "Повторение пройденного" обычно возникает из-за лени или капризов морских животных; связаны они обычно с гастрольными переездами, которые и людям то даются нелегко.

А у львов шоу вся жизнь – переезды! Месяц – гастроли, неделя-две – переезд в другой цирк, адаптация, привыкание к арене – и снова месяц гастролей.

Переезды – это железная дорога…

Нет, перемещаемся обычно автопоездом: шесть – восемь большегрузов с 20-ью тоннами оборудования, костюмами, техникой.

Автомашину-"японку", кстати, во Владивостоке не прикупили на гастролях?

Нет, вожу с собой мотоцикл, перемещаюсь на нем по Владивостоку (не я один, кстати, в программе увлечен мотоспортом) и другим городам выступлений. В этот раз решили с ребятами добираться из Владивостока в Красноярск, где шоу будет идти с 17 июня, на мотоциклах.

Чем еще занимаетесь в свободное время?

Репетиции, выступления, тренировки (со спортом не расстаюсь до сих пор), байк – вот и все мои 24 часа в сутки.

Приморье это чудо.

Шоу приезжало во Владивосток четыре года назад, еще до ремонта. Сейчас цирк Владивостока – в числе лучших российских, в первой пятерке, если не тройке. Я знаю о чем говорю – объехал с шоу за 20 лет весь земной шар; приходилось выступать и в шапито, и в неважных по качеству станционарах…

Хорош приморский зритель, создалось впечатление, что здесь реально соскучились по хорошему представлению, каждый день у шоу – аншлаг, а это дорогого стоит для коллектива.

О программе не торопясь.

"Цирк на воде" в нынешнем состоянии шоу – яркое и веселое представление-дивертисмент, где органично сочетаются несколько видов искусства: многожанровый цирк, музыка, хореография и художественное оформление. Здесь участвуют и акробаты, и эквилибристы, и гимнасты, и, конечно, клоуны. Кроме гимнастов и акробатов, обязательно должны быть животные. Сейчас у нас есть и крокодилы, и удавы, и собачки. Но больше всего зрителям нравятся "звезды" – южные морские львы Софья и Боб.

Соня работает в нашей программе почти с самого ее начала, а Боб присоединился к нам в 2003 году. Софья и Боб очень умны и понимают каждое мое слово, даже интонацию и настроение дрессировщика. За годы тренировок они научились работать так слаженно и четко, что даже самый сложный номер могут с первого раза сделать без ошибок.

Сейчас мы с Софи и Бобом настоящие друзья. Но так было не всегда. Если они не хотели, ничто не могло львов заставить слушать меня. Бывало, что часами сидел возле бассейна; разговаривал, рассказывал им, что у меня за день произошло. Постепенно львы настолько привыкли ко мне, что разрешили гладить себя, даже таскать за ласты, словно за руки. Сейчас каждый раз, когда я захожу к ним, мы "здороваемся за руки".

Южный морской лев стоит много и дорого. Купить их можно только в в Уругвае, откуда получить животное даже за большие деньги порою невозможно. Потому что поголовье морских львов уменьшается, и их разрешают "депортировать" из страны один раз в два-три года.

В нашей стране можно выловить в Тихом океане, в Баренцевом море только сивучей и на Южном Сахалине - морских котиков. Они гораздо дешевле, но дрессуре поддаются хуже.

Наша программа вообще очень дорогая. Одно оборудование весит свыше 20 тонн, а на техническую подготовку программы было затрачено $2 млн. Всё изготавливалось по спецзаказу во Франции.

Перед представлением вода очищается самыми разными фильтрами, подкрашивается и подогревается 48 часов для того, чтобы шоу-балет мог выступать в течение всего времени представления - а это, ни много ни мало, 2 часа 20 минут.