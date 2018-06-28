Юрий Коломейцев: "Прямая линия" с президентом показала жителям страны работу чиновников

7 июня прошла 16-я по счету "прямая линия" с президентом России. Мероприятие носило особенный характер в силу того, что в прошлом месяце состоялась инаугурация главы государства, и был утвержден новый состав правительства. В отличие от предыдущих "выпусков", общение Владимира Путина с гражданами проходило без приглашенных гостей в студии, но с подключёнными к телестудии с помощью средств видеоконференцсвязи вице-премьерами, министрами, губернаторами и руководителями госкорпораций, которых в любой момент глава государства мог вызвать к диалогу с населением. Об особенностях прошедшей "прямой линии" с президентом рассказал ведущий политолог Дальнего Востока, директор ЦСИ "Чёрный куб" Юрий Коломейцев, сообщает ЕНВ.

В числе первых вопросов была поднята тема нового состава правительства, утвержденного в прошлом месяце. Владимир Путин объяснял, почему именно те или иные министры сменились в кабмине. На Ваш взгляд, случайно ли этот вопрос попал в повестку? И для чего понадобилось объяснять назначение тех или иных персоналий в ходе "прямой линии"?

Владимир Путин не в первый раз в прямом эфире разрешает важные для населения страны политические вопросы. Достаточно вспомнить большую пресс-конференцию главы государства, организованную на старте президентской избирательной кампании в декабре прошлого года. В числе задающих свои вопросы тогда оказалась журналист и оппозиционер Ксения Собчак, которая была соперником Путина на выборах 18 марта. Владимир Путин тогда обратил ее же лозунг "Против всех" против нее самой, хотя вопросы о различных свободах, которые задала Собчак, в нашей стране волнуют явно более 1,4% избирателей (процент проголосовавших за К.А. Собчак на последних президентских выборах, - прим. ред.).

В нашем случае ситуация аналогичная – вопрос о перестановке в правительстве волнует многих людей в нашей стране. Однако, Владимир Путин попытался объяснить, что прежние министры в новом политическом цикле нужны для того, чтобы не вырабатывать новые программы развития, на которые, по его словам, потребуется два года. Удалось ли довести эту информацию до населения – покажут результаты наших следующих социологических исследований.

Следом пошел разговор о другой резонансной теме – о повышении цен на бензин. Тема неудобная для власти и до этого на центральных каналах массово не освещавшаяся. Насколько правильно, что в эфир вывели этот вопрос?

В том и беда, что эта проблема массово на федеральных каналах не обсуждалась. Народ оказался с ней "лицом к лицу" и не почувствовал какого-либо участия и обеспокоенности со стороны власти. А тем временем, цена выросла не на рубль-два, а до 10 руб. за полгода в некоторых регионах. Если не освещать эту тему в СМИ, то она начнет еще активнее "бужироваться" в массах. На самом деле, это может стать бомбой замедленного действия для революционных настроений в обществе, повторюсь, если ничего не предпринимать.

Хотя справедливости ради, отмечу, что народу все равно, договорились ли власти с нефтяниками или вводит ли правительство повышенные экспортные пошлины. Люди видят удорожание цен на заправках, и их это не устраивает. Владимир Путин сделал очень правильный шаг, когда выразил понимание ситуации, особенно после того, как ему показали "фотомем" с фотографией, где он заправляет "Ладу Калину" на АЗС по дороге "Чита-Хабаровск".

На "прямой линии" впервые был использован механизм подключения к дискуссии чиновников различного уровня – от губернаторов до вице-премьеров. Насколько, по Вашему мнению, этот вариант оказался эффективным? Какие задачи он смог решить и какие несет в себе риски?

Новый формат позволил показать жителям России, что правительство – это не мифическая исполнительная власть по конституции, а ежедневно работающий аппарат со своими достижениями и ошибками. В последнее время у людей начало складываться ощущение, что государство, видя проблемы, ничего не делает. Но, как показал Путин 7 июня, на самом деле – это не так.

С помощью технических устройств глава государства смог разделить ответственность именно с теми, кто на самом деле ежедневно несет на себе бремя исполнительной власти. Президент не входит в исполнительную ветвь, но по своим полномочиям тяготеет к ней. Тем не менее, он эту работу в силу своей компетенции каждый день не выполняет. И все эти годы получалось, что правительство отчитывается только перед парламентом и президентом, и только последний – коммуницирует с населением. Не так давно Владимир Путин ввел персональную ответственность для членов правительства и губернаторов за выполнение "майского указа". При этом, логичным шагом к тому, чтобы данное решение не осталось только "на бумаге" - дать ощутить ответственным чиновникам бремя этой ответственности перед огромным количеством озлобленных, несчастных, обеспокоенных людей, что мы и увидели в ходе "прямой линии".

В то же время, прошедшая встреча показала, что не все чиновники умеют общаться с населением, что, безусловно, несет в себе риски. Обращаясь к президенту, люди во многих случаях говорят о том, что они до настоящего вопроса "стучались" во все инстанции и даже были в приемных глав регионов. После таких слов президент непременно подключит в эфир данного губернатора, которому придется оправдываться. Как политолог скажу, что это чревато снижением доверия граждан к самой системе государственной власти. Применяя этот инструмент, Путин может показать бездействие или неэффективную работу им же назначенных людей. Понятно, что в крайних случаях последует отставка главы региона, но если такой разговор, предположим, случился с врио губернатора, который только недавно был назначен? Что делать в этом случае?

Во время "прямой линии" президенту была озвучена мысль о том, что некоторые жители Дальнего Востока чувствуют себя оторванными от России. На ваш взгляд, почему это происходит?

Исходя из данных наших социологических опросов, дальневосточники, напротив, считают себя неотъемлемой частью России. Другой вопрос – что так вероятно считают в европейской части страны и переносят ощущения на жителей Дальнего Востока. Иногда даже идет навязывание этой точки зрения дальневосточникам – что мы недостаточно патриотичны.

Категорически с этим не соглашусь и напомню, что и царя здесь до последнего не свергали, красные галстуки в начале 90-х дети носили до последнего. Мы до конца чувствовали себя частью сначала российской, а потом советской империи, показывая преданность Родине и устоям.

Кто бы что ни говорил, но Путин сюда прилетает, как минимум, раз в год, он видит происходящие здесь процессы и, в отличие от многих чиновников в системе госуправления, мыслит государственными категориями.

Расскажите в целом о своих впечатлениях от "прямой линии".

С политологической точки зрения прошедшее мероприятие для самого президента оказалось очень важным и полезным. Во-первых, он увидел настроения людей на сегодняшний день и, несомненно, будет использовать эти знания в своей последующей работе. Во-вторых, он в режиме реального времени передал эти настроения представителям исполнительной власти – дал им ощутить ответственность перед людьми. В-третьих, Владимир Путин ответил на самые злободневные вопросы и, таким образом, частично снизил градус напряженности в некоторых областях.