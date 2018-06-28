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Япония

10 июня 2018, 14:10
Беспилотные автобусы выйдут на дороги Японии к 2020 году

Беспилотные автобусы выйдут на дороги Японии к 2020 году

Первый этап реализации правительственной стратегии предполагает вывод на дороги автономный общественный транспорт и спецтехнику

Согласно проекту стратегии роста, представленному правительством Японии на этой неделе, власти намерены вывести на общественные дороги автономные транспортные средства к 2020 году, когда в Токио пройдут Олимпийские игры и Параолимпийские игры, сообщает ЕНВ.

Правительство поставило цель к 2030 году увеличить число районов, где будет ходить такой транспорт. Ожидается, что к этому моменту времени в стране будет реализовано более 100 пилотных проектов в сфере технологий автономного вождения.

В проекте стратегии, представленной правительственной комиссии по инвестициям Японии, говорится о необходимости более эффективного использования передовых технологий, в частности, в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Если этого не сделать, то страна "завязнет" в глобальной гонке технологий, говорится в документе. Достижения в области ИИ также могут быть использованы для решения двух актуальных для Японии проблем – стареющего общества и снижения уровня рождаемости.

Автопроизводители и другие компании конкурируют за разработку автономных технологий, которые правительство надеется продемонстрировать во время Олимпиады и Параолимпийских игр в Токио. Правительство планирует построить необходимую инфраструктуру для автономных автобусов и грузовиков к 2019 году. Согласно плану, услуги автономного транспорта будут предлагаться в международном аэропорту Токио Ханеда.

Метки: Япония

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