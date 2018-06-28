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Япония

09 июня 2018, 19:00
Компания Honda начала принимать заказы на производство частных самолетов в Японии
Компания Honda начала принимать заказы на производство частных самолетов в Японии
Компания Honda начала принимать заказы на производство частных самолетов в Японии

Компания Honda начала принимать заказы на производство частных самолетов в Японии

HondaJet Elite уже успели зарекомендовать себя на зарубежных рынках

В среду Honda Aircraft Co. объявила о начале приема заявок на создание частных самолетов бизнес-класса HondaJet Elite в Японии. Удивительно, но это только первый заход компаний на свой же внутренний рынок. До этого, три года назад авиационное подразделение японского автопроизводителя начало производить самолеты для клиентов из Северной и Южной Америки, Европы и стран материковой Азии, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Japan Times.

Самолеты HondaJet Elite будут производиться при поддержке Marubeni Corp., и первое такое воздушное судно достанется местному покупателю в первой половине 2019 года. Цена самолета будет составлять 5,25 миллиона долларов. До того, как начнутся поставки, компания планирует получить лицензию от министерства транспорта страны. Соответствующий запрос от Honda Aircraft Co. был подан на рассмотрение ведомства в прошлом месяце.

"С момента основания компании Honda в 1948 году, у нас всегда была мечта создать мобильное транспортное средство, которое позволило бы людям свободно перемещаться в воздухе", - заявил президент Honda Motor Co. Такахиро Хатиго на пресс-конференции в штаб-квартире фирмы в "Токио Минато Уорд". "Я горжусь тем, что мы расширили территорию продаж HondaJet и запустили проект – здесь, в Японии", - отметил он.

В 2015 года Honda начала поставлять небольшие самолеты бизнес-класса вместимостью шесть человек в Северную и Латинскую Америку, Европу и некоторые зарубежные страны Азии. По данным General Aviation Manufacturers Association, HondaJet в прошлом году стал самым продаваемым в мире малым самолетом бизнес-класса. В общей сумме было реализовано 43 модели.

В прошлом месяце, в связи с растущими продажами Honda Aircraft, в Северной Каролине компания выпустила модернизированную версию. Она характеризуется меньшим количеством издаваемого шума. Кроме того, новый тип воздушного суда обладает большей дальностью полета, которая составляет 2 661 км, что на 17 процентов больше, чем у оригинального HondaJet. В прошлом месяце компания также объявила о расширении продаж на Ближнем Востоке.

Принимая во внимание, что японский рынок частных самолетов меньше, чем в других странах, генеральный директор Honda Aircraft Мичимаса Фуджино сказал: "Как всегда наша цель – создать новый рынок, а не войти в уже существующий. Мы собираемся основать новую транспортную систему, путем создания нового рынка самолетов бизнес-класса в регионе".

По данным Японской ассоциации деловой авиации (JBAA), в марте 2015 года число самолетов бизнес-класса в Японии, в том числе, принадлежащих государству, составило 85 единиц. Это относительно низкий показатель по сравнению, например, с 13 133 самолётами в США, 589 – в Великобритании, 410 – в Германии и 245 – в Китае.

Метки: honda, HondaJet, проект, самолеты, Япония

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