Сергей Харитонов провел мастер-класс для владивостокских спортсменов

Почетный гость международного турнира по современному панкратиону MFP 221 "Дальневосточный рубеж" Сергей Харитонов, выступавший под эгидой промоушенов Pride, К-1 HERO’s, Dream, Strikeforce и M-1 Global провел во Владивостоке двухчасовой мастер-класс в четверг, 7 июня. На тренировку в СК "Иппон" (Гоголя, 41) с именитым спортсменом, побеждавшим Фабрисиу Вердума, Андрея Орловского, Педро Риззо и Алистара Оверима, пришли более трех десятков приморских бойцов смешанного стиля, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной федерации современного панкратиона MFP.

Мастер-класс Сергея Харитонова посетили 36 спортсменов. Большинство из них — занимаются во владивостокских клубах "Берсерк", "Страйкер", Carlson Gracie Wild Card Team, "Альфа", "Иппон" и "Богатырь". Кроме того, в событии поучаствовали поклонники смешанных единоборств из Большого Камня и хабаровского спортклуба "Академия", а также президент Федерации современного панкратиона MFP Дмитрий Коньков и основатели "Иппона" Евгений Чен и Кирилл Мамонов.

По прибытии именитого российского бойца в зал для тренировки, обошлось без долгих речей. Харитонов сразу приступил к разминке, объясняя собравшимся необходимость каждого из демонстрируемых упражнений, а также акцентируя внимание на грамотной технике их выполнения для безопасного разогрева мышц. Начав с растяжки, спортсмены внимательно слушали легендарного российского тяжеловеса и следили за каждым его движением. Первая половина основной части мастер-класса была посвящена работе в партере и наиболее эффективным приемам борьбы, а вторая — ведению боя в стойке. Показывая техники, Сергей Харитонов приводил примеры фрагментов проведенных им поединков и, в частности, последнего боя против Антона Вязигина в Санкт-Петербурге, прошедшего две недели назад — 24 мая.

"У ребят, которые пришли сегодня на тренировку, глаза горят и видно, что многие из них — опытные бойцы: разносторонние, “смешанники”, все прекрасно понимают, и это очень приятно осознавать. Я хотел им дать ту информацию, что запомнится надолго. Я не поклонник показывать, скажем так, много всего и ни о чем, поэтому мастер-класс у меня — это по большому счету импровизация: смотрю, что парням интересно по факту, и что пригодится им в жизни и в бою, — отметил почетный гость турнира MFP 221, автор мастер-класса Сергей Харитонов. — Очень рад, что удалось провести с местными парнями небольшой мастер-класс, это для меня новый опыт, ведь я впервые во Владивостоке и в этой атмосфере Дальнего Востока. С президентом MFP Дмитрием Коньковым мы дружим уже давно, но я все никак не мог доехать до Приморья. В прошлом году летал биться в Харбин, и вообще, все время как-то рядом перемещался, а в гостях не был. Рад, что наконец-то представилась такая возможность, и я сразу решил, что сразу после боя в Санкт-Петербурге — в короткий перерыв перед возобновлением подготовки, я приеду сюда. Мне оказали очень теплый прием, все очень нравится, поэтому я с нетерпением жду соревнований и красивых боев. Я видел, кто будет выступать, и думаю, что турнир будет ярким и зрелищным. Думаю, организаторы достойно подобрали соперников, и скучать нам не придется".

Помимо Сергея, тренировку дополнил своими знаниями заслуженный тренер Украины по фри-файту Владимир Шемаров. Он привез во Владивосток своего воспитанника Александра Лунгу, который проведет седьмой, со-главный бой на "Дальневосточном рубеже" в весе до 61 кг против Ильи Максимова из Комсомольска-на-Амуре. Стоит отметить, что Владимир Шемаров, встречавшийся в октагоне с такими бойцами, как, например, легендарный швед Александр Густафссон, и сам выступал в приморской столице, еще на самых первых турнирах по современному панкратиону — около 10 лет назад.

"Я всегда пользуюсь возможностью узнать что-то новое, тем более, с Сережей мы давно знакомы, и я только рад позаниматься с друзьями. К тому же сейчас я практически не выступаю, и есть возможность делиться опытом с другими ребятами и вносить свой вклад в развитие ММА в наших странах, — поделился Владимир Шемаров. — Во время тренировки мы сделали акцент на нестандартных техниках, которыми мало кто пользуется. Я часто увлекаюсь ими и применяю по ходу боя те действия, которых от меня не ожидают, и именно их я сегодня показал. Но это именно те техники, что действительно эффективны и работают практически на любом сопернике".

Завершился мастер-класс заминкой с комплексом статических упражнений. После этого у участников была возможность задать Сергею Харитонову любые интересующие вопросы о подготовке, тренировках и его спортивной карьере. Почетный гость предстоящего турнира охотно и подробно на них отвечал, руководствуясь богатым опытом в единоборствах. По окончании события местные бойцы несколько раз поблагодарили Сергея за эту встречу громкими аплодисментами.

"Это был действительно очень интересный мастер-класс, полный разных нюансов и нестандартных моментов, которые может рассказать только опытнейший боец. Меня интересовали борцовские техники и в частности способы ухода от удержаний и переходы в атакующую позицию. Все было очень понятно и доступно, и Сергей, если честно, просто поразил своей манерой общения — очень интеллектуальный и интересный и как боец, и как личность. Я следил за его карьерой, но не сказать, что был фанатом, потому что я болею скорее за сам спорт в целом. Но впечатления о спортсмене меняются в зависимости от того, видишь ли ты его на экране, или в жизни, и теперь, конечно, после личного знакомства я уже буду пристальней наблюдать за его заслугами", — рассказал участник мастер-класса Артем Калиниченко.

Напомним, международный турнир MFP 221 "Дальневосточный рубеж" пройдет на арене государственного цирка Владивостока в субботу, 9 июня. Начало в 19.00. За час до начала боев в фойе цирка состоятся автограф- и фотосессия с Сергеем Харитоновым.