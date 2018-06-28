В Японии потерянные зонты могут взять все желающие в вейдинговых автоматах

На прошлой неделе компания Dydo Drinco Inc. объявила о расширении сети торговых автоматов с бесплатными зонтами. Оставленные в поездах и на ж/д-станциях зонты смогут взять все желающие в шестнадцати префектурах Японии, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Japan Times.

Вообще, компания по производству напитков раздает бесплатные зонты с 2015 года. Изначально такие автоматы находились только в Осаке, однако в этом году компания намерена установить до 500 таких автоматов в 16 префектурах Японии.

40% зонтов от общего количества поставит сама компания Dydo, а остальные зонтики – около 4000 в год – будут предоставлять семь железнодорожных компаний, в том числе, государственные – East Japan Railway Co. (JR East) и West Japan Railway Co. (JR West).

Бесплатные зонты находятся в коробке, прикрепленной к торговому автомату Dydo. Согласно опросу, проведенному компанией в 2016 году, 70% людей, взявших зонтики, в конечном итоге вернули их на место. "Торговые автоматы важная часть наших продаж. С их помощью мы попытались вернуть доверие наших клиентов", - признается представитель Dydo Мотоки Тада. Продажи от торговых автоматов достигают 80% от общей выручки компании. У конкурентов на японском рынке этот процент значительно ниже – около 30%. Он также добавил, что данная инициатива принадлежит одному из сотрудников компании, занимающемуся обслуживанием автоматов.

Зонт – один из тех предметов, который чаще всего оставляют на железнодорожных станциях и в поездах в Японии. Согласно исследованию проведенному компанией Sagami Railway Co., обслуживающей Йокогаму и прилегающие районы префектуры Канагава. На долю зонтов приходилось 23 % всех потерянных предметом, далее следуют сумки и конверты – 9,3 процента, а также наличные деньги – 7,1%.