Правительство Южной Кореи ужесточит правила получения медицинского страхования для иностранцев

В четверг в правительстве Южной Корее сообщили о планируемом ужесточении программы медицинского страхования страны. Изменения коснутся только иностранцев, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Korea Bizwire.

По словам представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения, минимально необходимое время пребывания в республике для получения преимуществ от национальной страховой программы для иностранцев будет увеличено с трех до шести месяцев. Причем, чтобы получить страховку, иностранному гражданину необходимо будет дополнительно зарегистрироваться в уполномоченном органе. Министерство не предоставило информации о конкретных сроках вступления в силу новых правил.

В настоящее время иностранцы, проживающие в стране более трех месяцев, могут добровольно присоединиться к национальной программе медицинского страхования.

Министерство также планирует ввести штрафы за выдачу разрешения на пребывание или повторного въезда в страну для тех, кто не уплачивает страховые взносы. Введение новых правил связано с растущим числом иностранцев, а также зарубежных корейцев, временно посещающих Южную Корею и уезжающих после получения медицинской помощи без уплаты страховых взносов. В прошлом году к государственной программе медицинского страхования присоединилось 913 000 иностранцев, включая проживающих за границей корейцев.