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Южная Корея

07 июня 2018, 17:10
General Motors представила две новинки от Chevrolet на южнокорейском рынке

General Motors представила две новинки от Chevrolet на южнокорейском рынке

"Спортивно-утилитарные" автомобили Equinox и Traverse призваны увеличить продажи убыточного предприятия

В среду представители GM Korea Co., южнокорейского подразделения General Motors Co., сообщили, что для увеличения продаж на внутреннем рынке компания выпустит два спортивно-утилитарных автомобиля марки Chevrolet, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Ренхап".

"Equinox (SUV среднего размера) поступил в продажу на корейском рынке уже сегодня, в четверг. Traverse (SUV большого размера) станет следующим автомобилем Chevrolet, который поступит на внутренний рынок страны после Equinox", - рассказал гендиректор GM Кахер Казем во время пресс-конференции в Пусане.

Старт продаж Equinox начался сегодня, а с 8 по 17 июня данный автомобиль будет представлен на международном автосалоне в Пусане, говорится в сообщении компании. Кахер Казем не указал временные рамки выпуска Traverse на местном рынке.

Модели Equinox, которые будут продаваться в Корее, разработаны на заводе в Соединенных Штатах и отправлены на азиатский рынок с целью поддержания низких продаж GM Korea. Гендиректор компании также упомянул о пикапе Colorado как об одном из самых популярных автомобилей "Шевроле" у корейских клиентов. По его словам, решение GM Korea представить серию моделей Chevrolet, произведенных в США, на национальном рынке принималось по результатам опроса 57 тысяч южнокорейских клиентов, которые поделились своими ожиданиями относительно будущего бренда.

"Конечно, продажи новой продукции основаны не только на опросах. Однако отзывы, полученные от клиентов, показывают, что они хотят как можно больше продуктов Chevrolet со всего мира в Корее", - сказал Казем.

В этом месяце GM Korea выпустила модернизированный мини-автомобиль Chevy Spark. Всего GM пообещала поставить на южнокорейский рынок еще 14 обновленных версий автомобилей в ближайшие пять лет в рамках укрепления своих позиций в четвертой по величине экономике Азии. "Всего мы планируем выпустить 15 моделей автомобилей в ближайшие пять лет, на Chevrolet SUV будет приходиться 60 процентов всех продаж на внутреннем рынке Кореи", - сказал Казем.

GM и Государственный банк развития Кореи (KDB), два крупнейших акционера GM Korea, недавно подписали соглашение на сумму в $7,2 млрд, Почти 90% от этой суммы инвестировала материнская компания, около 10% – южнокорейская сторона. Согласно договору, автопроизводитель из Детройта не может продавать свою долю в GM Korea до 2023 года. Компания также должна удерживать свою долю в размере выше 35 процентов до 2028 года.

В феврале GM объявила о своем намерении закрыть в мае один из четырех своих сборочных заводов в Корее и попросила Государственный банк развития Кореи оказать финансовую помощь GM Korea. Один из заводов GM в Кунсане был закрыт. У компании в Корее осталось три предприятия в Чханвоне и Бупёне.

С 2014 по 2017 годы корейское подразделение компании понесло чистые убытки на сумму 3,124 трлн. вон из-за низкого спроса на свои модели. Продажи подразделения с января по май остаются на низком уровне. В общей сумме за этот период было продано 199 840 автомобилей, что на 15 процентов меньше, чем годом ранее.

Метки: Chevrolet, General Motors, новинки, Южная Корея

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