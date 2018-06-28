Глава российского отдела МИД Японии Тадаацу Мори снят с должности из-за секс-скандала

Руководство министерства иностранных дел Японии отстранило директора российского отдела со своего поста из-за подозрений в сексуальном домогательстве к женщине – сотруднице ведомства, сообщает ЕНВ.

Как сообщает издание The Yomiuri Shimbun, 49-летний Тадаацу Мори был официально отстранен с должности за совершение деяния, подорвавшего общественное доверие к нему как представителю власти. Отстранение произошло еще в прошлый понедельник. В соответствии с национальным законом о государственной гражданской службе, он не сможет занимать свой пост девять месяцев.

В самом министерстве отказались уточнять подробности причин вынесения наказания в целях защиты неприкосновенности частной жизни. Однако по словам источника, близкому к министерству, Мори подозревается в сексуальном домогательстве к женщине – сотруднице министерства. "Жаль, что данный инцидент произошел в министерстве, - заявил во вторник министр иностранных дел Таро Коно. – Министерство серьезно относится к этому вопросу и введет более строгие правила дисциплины среди своих сотрудников".

Тадаацу Мори работал в министерстве иностранных дел с 1991 года. Он считался "асом русской школы". Именно так называют чиновников ведомства, которые владеют нашим языком. Мори стал директором российского отдела в январе прошлого года. Чиновник принимал участие в переговорах с Россией по "спорным территориям", а также сопровождал премьер-министра Синдзо Абэ в ходе визита в Россию в конце мая. Пока не будет назначен преемник Мори, пост директора российского отдела займет замглавы бюро по европейским делам ведомства Тошихиро Айки.