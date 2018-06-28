В Японии официально представили новый скоростной поезд

Во вторник "Центральные японские железные дороги" (Central Japan Railway Co.; JR Central) представили СМИ новую модель поезда Shinkansen и провели тестовый заезд. До этого, в понедельник, госкорпорация начала проведение закрытых тестов, которые до этого проводились лишь в ночное время, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

Последняя модель скоростного поезда отличается уникальной формой носа, которая улучшает аэродинамические характеристики по сравнению с другими машинами серии N700.

Тестовый заезд с участием СМИ состоялся на станции Микава-Анджо в префектуре Аити. В ходе мероприятия N700S shinkansen проделал путь в 600 км от завода компании "Хамамацу" в префектуре Сидзуока до станции Син-Осака в префектуре Осака и обратно.

Испытание проводилось для проверки систем ускорения, торможения и уровня раскачивания во время прохождения встречных поездов. Компания JR Central также планирует два-три раза в неделю проводить дополнительные дневные и ночные тесты.

Испытания заряда батареи, как ожидается, начнутся в сентябре, они необходимы для того, чтобы проверить, как работает поезд в случае отключения электроэнергии. JR Central намерена ввести серию N700S в коммерческую эксплуатацию в 2020 году.