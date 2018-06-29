Министр обороны США: Американские войска из Южной Кореи никуда не уйдут

В преддверии встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис подтвердил, что американские войска останутся в Южной Корее, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Ренхап".

Мэттис ответил на вопросы журналистов после конференции по безопасности в Сингапуре, где в следующий вторник собираются встретиться лидеры стран для обсуждения процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Министр обороны сказал, что Северная Корея стала темой почти всех его встреч в Сингапуре. Он добавил, что факт того, что речь на саммите будет идти о полном, проверяемом и необратимом уничтожении всего ядерного потенциала Северной Кореи, вселяет уверенность дипломатов его страны в положительный итог встречи 12 июня.

В то же время, северокорейская сторона в обмен на денуклеаризацию, скорее всего, потребует гарантии безопасности правящего режима. Не исключено, что сделка может также включать снижение численности американского контингента в Южной Корее.

"Я не скажу ничего нового. Будет так же, как это было и раньше. Мы никуда не уйдем, – сказал он. – Об этом можно начать задумываться через пять, десять лет". Глава оборонного ведомства США добавил, что, скорее всего, это произойдет уже после демократизации режима на Севере.

Накануне Маттис уже говорит о том, что на саммите 12 июня не будет обсуждаться вопрос о присутствии американских войск на полуострове. "Я действительно не знаю, откуда у вас эта информация, – сказал он журналистам в самолете. – Меня каждый раз спрашивают об этом в пресс-центре Пентагона. Это никогда не обсуждалось. Видимо, кто-то неосторожно упомянул об этом, и все стали думать, что это правда. Но нет, это неверная информация".