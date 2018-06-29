Власти США рассматривают вариант вывода войск из Южной Кореи

Власти США в настоящее время пересматривают вопрос, который долгое время считался урегулированным. Речь идет о присутствии американских войск в Южной Корее, сообщает ЕНВ.

Согласно данным агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп некоторое время назад хотел вывести часть или всех 28 тыс. американских солдат, проходящих военную службу в Южной Корее. Однако затем глава США посчитал, что американское присутствие станет важным козырем во время переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, встречу с которым Трамп подтвердил накануне. Данные сообщения встревожили представителей обеих политических партий США. По их мнению, данное решение – еще один пример геополитического безрассудства Трампа.

Однако Дональд Трамп – не первый президент, который пытался что-либо изменить в американском военном присутствии в Южной Корее. Например, Джимми Картер в свое время хотел вывести все американские сухопутные войска. С течением времени, в конце 1950-х годов количество военнослужащих США уменьшилось до 70 000.

Поэтому, как пишет Bloomberg, вместо того, чтобы возмущаться, американцам следует поставить вопрос, на который действительно можно даль более полный ответ: почему войска США находятся в Южной Корее спустя 65 лет после окончания Корейской войны, и что страна получает от этой сделки?

Суть в том, что для Америки в этом действительно есть свои преимущества, но они не поддаются количественной оценке, что и не устраивает Трампа. У присутствия войск США есть два стратегических плюса – это сдерживание и подстраховка. Сдерживание видится "заокеанским ястребам" в предотвращении любых конфликтных ситуаций, а "подстраховка" убеждает людей в том, что США будут там, когда это необходимо. Это две основные концепции американских альянсов и развертывания войск во всем мире, и обе они имеют жизненно важное значение для страны на Корейском полуострове.

Таким образом, цель присутствия американских войск в Южной Корее заключалась в том, чтобы ясно показать, что если война начнется снова, то Америка сразу будет в нее вовлечена, и даже если бы Север смог победить Юг, то столкнулся бы с силами Соединенных Штатов.

Важно заметить, что военнослужащие США сдерживали не только "врага", но и своего союзника. После Корейской войны официальные лица Вашингтона были обеспокоены тем, что первый южнокорейский президент Ли Сын Ман мог сам осуществить кампанию по насильственному воссоединению полуострова. Поэтому они хотели заключить двусторонний альянс и дислоцировать свои войска в Южной Корее, что и позволило Вашингтону осуществлять контроль над южнокорейской политикой и уберечь страну от ненужных последствий.

Сегодня Южная Корея – это мирная и демократическая страна, однако присутствие американских войск все еще оказывает умеренное влияние на Сеул. Вашингтон убеждает союзников, что полностью привержен защите страны, тем самым подавляя стремление Юга принять другие, более дестабилизирующие меры по обеспечения безопасности, например, разработать собственное ядерное оружие. Южная Корея предприняла шаги по созданию ядерного арсенала, когда казалось, что в 1970-х годах американские военные уходят из Азии. Тогда была заключена негласная сделка: США защищает Южную Корею, а та отказывается от ядерного оружия, которое ей было по силам разработать.

Проблема в том, что все преимущества этой договоренности – мир, стабильность, а также климат, способствующий торговле и экономическому развитию – очень туманны. Поэтому неудивительно, что Трамп сомневается в значимости присутствия США в регионе. Глава Белого Дома видит, что американские войска, находящиеся в центре потенциальной зоны военных действий, помогают защитить не столько геополитического союзника, сколько экономического конкурента.

Впрочем, американский президент понимает, что военное присутствие в республике также обеспечивает рычаги давления, как на Северную, так и на Южную Корею. В то же время, южнокорейские солдаты – неизменные участники миротворческих сил и международных антитеррористических контингентов. Говорят, это тоже часть сделки с США.

Важно заметить, что стоимость американского присутствия в Южной Корее значительно меньше, чем мы думаем. Правительство этой страны само выделяет сотни миллионов долларов в год (765 миллионов долларов США по состоянию на 2012 год) на покрытие части расходов по содержанию американских военнослужащих. Возможно, это делает Южную Корею более дешевым местом для размещения военных сил США по сравнению даже с самими Штатами.

Ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев уверен, что власти США ни под каким предлогом не выведут войска с территории Южной Кореи. Эксперт считает, что Дональд Трамп не стал спешить с решением не потому, что увидел в этом смысл в плане проведения предстоящих переговоров с Ким Чен Ыном, а потому что подобные действия идут в разрез с выстраиваемой десятилетиями концепцией американского доминирования. "Внутриполитическая обстановка в США и так пока складывается не в пользу Дональда Трампа. Подобное решение, несомненно, приведет к импичменту главы государства", - поделился мнением Юрий Коломейцев.