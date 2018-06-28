Павел Серебряков: Привлечение кадров в медицину является приоритетной задачей на 2018 год

В своем Послании Федеральному Собранию РФ Президент Владимир Путин подчеркнул, что "важнейшая задача, которая касается каждого, – это доступность современной, качественной медицинской помощи". В этой работе, по мнению главы государства, необходимо ориентироваться на самые высокие мировые стандарты. Вице-губернатор Приморского края по вопросам здравоохранения, труда и социальной защиты, развития физической культуры и спорта Павел Серебряков в интервью ЕНВ рассказал о тех шагах, которые предпринимаются для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям региона.

Справка: Павел Юрьевич Серебряков, вице-губернатор Приморского края по вопросам здравоохранения, труда и социальной защиты, развития физической культуры и спорта. Родился 3 декабря 1975 года во Владивостоке. Образование высшее: ДВГУ, университет "Мэрилэнд" (США), аспирантура ДВГУ, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. Секретарь местного политического совета местного отделения партии "Единая Россия" Первореченского района Владивостока. Трудовая карьера была связана с предприятиями группы компаний "Славда", где прошел трудовой путь от инженера до генерального директора. Депутат Думы города Владивостока третьего созыва (2007-2011 гг.) от избирательного округа №6. В 2011-2013 гг. – депутат Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва от избирательного округа №5, заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан. Курировал вопросы здравоохранения и образования. Семейное положение: женат, две дочери.

Павел Юрьевич, несмотря на происходящие в медицинской отрасли положительные изменения, еще многие проблемы в здравоохранении не сняты. Расскажите, пожалуйста, о наиболее острых вопросах, решением которых занимается сегодня профильный департамент и администрация Приморского края.

Благодаря тому, что в последнее время отрасли уделяют немало внимания на самом высшем уровне и действует госпрограмма "Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы", ситуация в медицине стала постепенно меняться в лучшую сторону, но проблемы, безусловно, решены не все. Действительно, наиболее острым вопросом сегодня является кадровый. Не хватает фельдшеров для работы в Фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), а также в скорой медицинской помощи (СМП).

Публикации региональных и муниципальных СМИ как в зеркале отражают основные проблемы организации здравоохранения в субъектах РФ. Приморский край не стал исключением. Самая болезненная проблема связана с доступностью и качеством медицинской помощи. В условиях дефицита кадров, пациенты часто сталкиваются с грубым отношением медработников, непрофессионализмом, вымогательством и даже отказом в предоставлении медицинской помощи. В таких случаях необходимо обращаться в страховую компанию (ОМС), сотрудники которой обязана отказать помощь пациентам, пострадавшим от некачественных услуг врачей.

Сколько ФАПов сегодня насчитывается на территории Приморского края? Какая помощь отказывается людям, которые проживают на удаленных от городов территориях?

На реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения Приморского края" в 2018 году предусмотрено более 37 миллиардов рублей, что на 22,42% больше утвержденного объема средств на 2017 год. В ФАПах была поэтапно проведена модернизация оборудования, а также, ремонты. Всего на территории края было открыто 183 новых ФАПов, но на период 2017 года не все пункты были еще подключены, работа в этом направлении продолжается.

В Ольгинском районе сейчас функционируют четыре ФАПа, в Ханкайском – два. Одна новая амбулатория расположена в поселке Светлая. На эти цели из бюджета было выделено 45 млн рублей, и еще 20,5 млн – на оборудование. В 2018 году Приморскому краю из федерального бюджета предоставлено более 7 миллионов рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов, а также почти 72 миллиона рублей на реализацию комплекса мер, связанных с оказанием паллиативной медицинской помощи. Почти 152 миллиона рублей Приморье получит в качестве субсидии и иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник.

Приоритетной задачей остается и реализация мер по улучшению первичной медико-санитарной помощи. Так, на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов региону направлено 56,1 миллиона рублей. В этом году на проведение капитального ремонта краевых учреждений здравоохранения будет направлено 168,2 миллиона рублей. Почти 436 миллионов рублей направят на приобретение специального медицинского оборудования.

Согласно комплексному плану социально-экономического развития Приморского края, в ближайшие три года запланировано строительство многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме и детской поликлиники в Большом Камне, а также установка 8-ми фельдшерско-акушерских пунктов в шести муниципалитетах края – селах Суходол, Рождественка, Дальнее, Дубки, Песчаное, Луговой, Каймановка, на железнодорожной станции Фридман.

Реализация данных проектов будет профинансирована из федерального и краевого бюджетов в соотношении 99% на 1% соответственно.

Какие изменения произошли в СМП?

Что касается скорой медицинской помощи, на всех автомобилях была установлена система ГЛОНАС, а также обновлен автопарк. В год 95-тилетия Службы скорой медицинской помощи Приморского края и Станции скорой медицинской помощи г. Владивостока в учреждении открывается новое подразделение. Вслед за Московской станцией скорой медицинской помощи во Владивостоке организована служба неотложной медицинской помощи, "поликлиника на колесах", которая позволит привлечь врачей новых специальностей и предложить новую интересную работу сразу после выпуска студентам лечебного факультета Тихоокеанского государственного медицинского факультета, обеспечив их работой в службе СМП. Теперь на Станции скорой помощи Владивостока могут работать терапевты, хирурги, врачи общей практики, учреждение готово инвестировать средства в обучение специалистов, подготовку врачей работе в подразделениях неотложной помощи.

Как работает программа "Земский доктор" и помогает ли она привлекать специалистов в село?

В Приморье начался прием документов от потенциальных участников программ "Земский врач" и "Земский фельдшер". В этом году в крае готовы принять и трудоустроить 53 врача и 38 фельдшеров. Первые получат по 1 миллиону рублей "подъемных", вторые – по 500 тысяч рублей.

Напомню, что в прошлом году участниками программы стали 63 врача. Всего за шесть лет действия программы в села Приморья приехали работать 306 специалистов.

Подчеркну, что в этом году в программу "Земский доктор" внесены новые изменения, а также остаются в действии поправки, введенные в прошлом году. Участниками программы "Земский доктор" могут стать врачи, при условии, что до этого момента они НЕ работали в сельском здравоохранении. С этого года возможность получить единую компенсационную выплату (ЕКВ) предоставляется специалистам, которые трудоустраиваются на должности, предусмотренные программным реестром, то есть учитываются определенные специальности, которые особенно востребованы.

Расскажите, пожалуйста, о проекте автопоезд "Забота", который пользуется огромной популярностью у жителей сел.

В этом году каждый из Автопоездов "Забота" побывал в 10 муниципальных образованиях. В среднем в каждом районе за командировку врачи принимают до 1200-1500 человек.

В 2017 году первый состав бригады автопоезда "Забота" работал в 191 населенном пункте. За 12 месяцев было осмотрено 23 471 человек.

Состав №2, ориентированный на детей, отработал в 32 территориях, за 12 месяцев было осмотрено 29 340 несовершеннолетних пациентов. В среднем в бригаде работает от 7 до 11 специалистов различных профилей. Состав бригады и перечень специалистов определяется индивидуально, в зависимости от потребностей территорий, где проходит обследование населения.

В основной состав выездной бригады входят: 2 врача терапевта (или педиатры, в зависимости от состава автопоезда), хирург, гинеколог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики, фельдшер клинико-диагностической лаборатории, передвижной флюорограф. Консультативная помощь оказывалась врачами оториноларингологом, урологом и пульмонологом.

Как повысить доступность медицинской помощи в условиях кадрового дефицита?

В Приморье молодые специалисты в здравоохранении смогут получить дополнительную поддержку. Разработать соответствующие предложения профильному департаменту Администрации края поручил врио Губернатора Андрей Тарасенко. Глава края подчеркнул, что решение кадрового вопроса в отрасли, остается в числе приоритетных задач на 2018 год.

Я полностью согласен с врио губернатора – привлечение кадров в медицину – главная задача для всех ответственных лиц на 2018 год. Для медиков Приморья необходимо в ближайшее время разработать дополнительные социальные меры, проработав их с профильными ведомствами. Это может быть, как финансовая помощь, так и предоставление служебного жилья, а также ипотечное кредитование с субсидированием процентной ставки для работников здравоохранения. Такую задачу поставил Андрей Тарасенко. И мы продолжаем работать над решением всех острых вопросов, касающихся здравоохранения в Приморском крае.