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Япония

01 июня 2018, 13:40
В Японии запустили платформу развития космических стартапов

В Японии запустили платформу развития космических стартапов

За сутки сервис привлек более 50 инвесторов

В четверг, в целях стимулирования привлечения инвестиций в национальные космические стартапы, правительство Японии запустило онлайн-платформу, которая должна связать инвесторов с предпринимателями, ищущими средства для воплощения своих уникальных идей, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Japan Times.

На платформе S-Matching предприниматели, связанные с космическим сектором, могут опубликовать свои идеи. В случае если инвесторы заинтересуются идеей, то они смогут напрямую связаться со стартаперами и начать переговоры. Предприниматели сами могут использовать платформу для поиска инвесторов, которые могут быть заинтересованы в их идеях. В этот четверг пользователи начали проходить регистрацию, а функция обмена сообщениями будет доступна примерно через две недели.

Несмотря на огромный потенциал, раньше многие космические стартапы испытывали трудности с привлечением средств, поскольку, по мнению инвесторов, инвестировать в данную отрасль намного рискованней, чем вкладывать деньги в ИТ-проекты, отмечает Масанори Цуруда, директор управления космической индустрии министерства экономики, торговли и промышленности Японии. "Я считаю, что [космическая индустрия] обладает огромными возможностями, выходящими за пределы нашего воображения", - сказал Масанори.

По состоянию на конец четверга, платформа уже привлекла 52 инвестора, в том числе известные фирмы, такие как SoftBank Corp., торговый дом Itochu Corp., Japan Airlines и Mizuho Bank, а также ряд частных инвесторов. Развитие космоса в коммерческих целях привлекает все большее внимание во всем мире, существуют различные бизнес-идеи – от избавления от космического мусора до использования данных со спутников для оценки условий посева на фермах. По оценкам японского правительства, в мире насчитывается более 1000 космических стартапов.

В феврале основанная генеральным директором Tesla Inc. Илоном Маском в США космическая компания SpaceX запустила ракету с красным родстером "Тесла". В мае пекинский стартап OneSpace стал первой частной китайской компанией, которая успешно запустила свою собственную ракету в космос.

В прошлом году правительство Японии объявило о том, что планирует удвоить объем внутреннего рынка космического бизнеса страны до 2,4 трлн. йен к началу 2030-х годов. Для достижения этой цели правительство хочет играть более активную роль в космической отрасли с помощью частных компаний, что по его утверждению, создаст новые возможности для роста и станет важным фактором повышения производительности во многих секторах.

В марте премьер-министр Синдзо Абэ также пообещал, что в течение следующих пяти лет правительство инвестирует в космический сектор страны около 100 млрд. фунтов стерлингов, в целях побудить большее количество отечественных стартапов стать частью космического бизнеса. Отметим, что платформа S-Matching находится под управлением Организации по разработке новых энергетических и промышленных технологий Японии.

Метки: инвесторы, космос, платформа, проекты, стартап

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