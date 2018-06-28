Японские аэропорты испытывают проблемы с кадрами перед Олимпийскими играми 2020 года

Представители служб безопасности и иные сотрудники аэропортов Японии недовольны низкой заработной платой и продолжительностью рабочего дня. В связи с этим, повышается риск снижения эффективности антитеррористических мероприятий в момент проведения международных спортивных стартов через два года, сообщает ЕНВ.

Учитывая, что число иностранных туристов в Японии, как ожидается, продолжит ежегодно расти, в соответствии с политикой правительства и увеличением рейсов в страну, японские аэропорты планируют дальнейшую реструктуризацию и расширение.

Анализ средств массовой информации Японии показал, что в стране существует нехватка рабочей силы в аэропортах. Причем, значительная ее часть – это представители служб безопасности, которые играют решающую роль в предотвращении террористических актов.

"Мы столкнулись с серьезной проблемой, сейчас с работы уходят примерно 20-30 процентов сотрудников службы безопасности, – рассказал агентству Kyodo гендиректор аэропорта Нарита Макото Нацумэ. – В преддверии 2020 года, встает серьезная проблема обеспечения рабочей силы с точки зрения качества и количества". Он подчеркнул, что помимо охранников не хватает также и грузчиков.

Согласно планам правительства, к 2020 году Японию должны посетить 40 миллионов зарубежных туристов, а к 2030 году – до 60 миллионов. В 2017 году Японию посетило 28,69 млн. иностранцев, что на 19,3% больше, чем за год до этого. Ожидается, что в этом году число туристов превысит 30 миллионов человек.

По информации Международного аэропорта Нарита, по состоянию на апрель 2016 года, из 940 сотрудников, работающих в сфере безопасности в терминале, ушли с работы около 240 человек. Данные министерства транспорта также показывают, что, несмотря на увеличение количества людей, приезжающих в Японию примерно на 40 процентов, число работников аэропорта остается на прежнем уровне и составляет около 40 000 человек.

По словам представителей министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, в 2017 году показатель заполняемости рабочих мест в секторе безопасности составлял 6,27. Это означает, что на каждые 627 вакансий приходится всего 100 рабочих. Ссылаясь на информацию, полученную в девяти авиакомпаниях, в пресс-службе министерства признают, что плохие условия труда и низкая заработная плата являются причинами непопулярности работы в данной сфере. Согласно отчету, опубликованному министерством труда в 2016 году, ежемесячная заработная плата этой категории сотрудников составляла в среднем 235 тысяч иен, что на 127 тыс. ниже, чем в среднем по всем отраслям промышленности. При этом, ежемесячное рабочее время составляло 168 часов, что на 19 ч больше, чем в среднем.

Одной из причин низкой заработной платы является тот факт, что авиакомпании передают право найма сотрудников партнерским компаниям. По мнению экспертов, между этими компаниями слишком высокая конкуренция за получение заказов от аэропортов, поэтому они снижают ставки.

В аэропорту Нарита были предприняты шаги для решения проблемы ухода работников, например, вблизи аэропорта построили несколько детсадов. Как отмечает Макото Нацумэ, достижения в области технологий и робототехники могут компенсировать нехватку рабочей силы. Однако, он признает, что роботы – не люди, и они не могут предлагать клиентам безопасные и комфортные услуги.

По данным министерства транспорта, в 2015 году количество посадок в японских аэропортах достигло 1,19 миллиона, что на 20 процентов больше, чем в 2011 году. Трудоемкий характер работы в аэропортах, которые работают 24 часа в сутки делает эту работу менее привлекательной, однако с увеличением пропускной способности аэропортов и авиаперевозок необходимо приложить усилия по сохранению рабочей силы, говорят чиновники. "Нам нужно быть активней <...> продвигать авиацию, улучшать условия труд авиадиспетчерам, пилотам, авиакомпаниям и аэропортам по всему миру. Мы должны действовать более эффективно при поиске и найме людей", - прокомментировал генеральный директор Ассоциации авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона Эндрю Хердман.