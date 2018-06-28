Врио главы Якутии: Время успехов оппозиции в регионе прошло

Новый врио главы Якутии Айсен Николаев рассказал о первых шагах во главе региона, ошибках своего предшественника Егора Борисова, "курице с золотыми яйцами" и перспективах якутской оппозиции, сообщает ЕНВ со ссылкой на РБК.

В понедельник, 28 мая, президент Владимир Путин принял отставку Егора Борисова, возглавлявшего Якутию восемь лет. Врио руководителя региона был назначен мэр Якутска Айсен Николаев.

Как и когда вы узнали о том, что будете назначены врио главы региона? С кем вы встречались в администрации президента, кто сообщил вам об этом?

Окончательно мне об этом стало известно после встречи с президентом страны 28 мая. До этого, конечно, были встречи с руководителями администрации президента, правительства.

Вы числились в кадровом резерве президента?

Нет.

Известны ли вам другие кандидатуры, которые рассматривались на это место?

Нет.

Собираетесь ли проводить ревизию деятельности вашего предшественника? Будете менять команду?

Все, что сделано хорошего командой Егора Афанасьевича [Борисова] за прошедшие восемь лет, должно быть сохранено и продолжено. Вместе с тем, мы не должны стоять на месте. Президент ставит принципиально новые цели развития, в которых большая ответственность возложена на регион. Республике надо меняться, обновляться. Вне зависимости от возраста, подходов люди будут подбираться в соответствии с моими требованиями: человек должен быть профессиональным и честным.

Смена команды в процентном соотношении какой будет?

Мне надо поработать, чтобы понять. Все зависит от того, как будут решаться поставленные задачи по тем или иным направлениям. По правительству я буду судить со временем, хотя, конечно, определенные изменения все равно будут. А по администрации главы республики, так как этот орган непосредственно работает с главой, изменения уже начались. Говорить о том, что Егор Афанасьевич с чем-то не справился, я бы сейчас не стал. Он и в своем выступлении очень четко обозначил, что сейчас перед республикой стоят другие задачи — по обновлению, по ротации кадров. Конечно, вопросы, связанные со здоровьем, были тоже немаловажны. Человек, можно сказать, пожертвовал своим здоровьем, руководя республикой.

Говорят, что у вас был конфликт с Борисовым. Это правда?

У нас никогда не было никаких конфликтов личного характера с Борисовым. В любом случае мэры столицы субъекта и главы регионов всегда в силу объективных причин находятся в определенных противоречиях по тем или иным вопросам, в первую очередь финансово-экономическим. Раздувать из этого какую-то личную неприязнь у некоторых получается, а в нашем случае этого не произошло. Может быть, были какие-то вопросы, связанные со взаимоотношениями столицы и региона по реализации тех или иных программ, но личных конфликтов у нас никогда не было.

На выборах президента в марте у Путина был самый низкий результат по стране, а у КПРФ — самый высокий. Эксперты ожидают, что в сентябре выборы в региональный парламент тоже будут очень непростыми. Не боитесь ли вы, что коммунисты возьмут большинство — и что вы будете тогда с этим делать?

Коммунисты большинство в парламенте Республики Саха (Якутия) не получат. Я практически уверен, что у них для этого нет базы. Дело в том, что на президентских выборах вся оппозиция — и правая, и левая, и радикальная — смогла сконцентрироваться вокруг фигуры Грудинина. Ошибка избирательного штаба главы республики была в том, что они допустили эту консолидацию. В случае с выборами в региональный парламент каждый будет сам за себя. У каждой партии там есть свои конкретные задачи и интересы. Поэтому считаю, что время успехов оппозиции Якутии прошло.

Какими будут ваши первые решения на новом посту?

Перед нами стоит серьезная задача — ликвидация последствий крупнейшего за последние десятилетия наводнения. Ущерб уже превышает миллиард рублей. При этом наводнение еще не закончилось — на севере оно до сих пор идет. Мы должны сделать все, чтобы в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру, возместить ущерб пострадавшим, чтобы уже без потерь завести грузы и войти в отопительный сезон. Лето на севере Якутии — это буквально две-три недели, и уже в августе надо топить. До этого нужно провести работы по восстановлению разрушенного.

Есть еще вопросы, которые требуют немедленного решения?

Вопросы, связанные с бюджетной эффективностью и с нашими бюджетными расходами. Имея огромный бюджет, порядка 190 млрд руб. с учетом федеральных дотаций, у нас очень значительный кассовый разрыв, и есть даже кредиторская задолженность к 2017 году по госконтрактам. Я считаю, что это недопустимо. Поэтому у меня больше всего вопросов к руководителям финансово-экономического блока.

Представители заксобрания упоминали о "дыре в бюджете в 25 млрд руб"?

Я сейчас о такой дыре говорить не могу. Но как профессиональный финансист, уверен, что мы в ближайшие недели поймем масштаб этого разрыва, который имеется в бюджете, и будем принимать какие-то меры. Для того, чтобы говорить о чем-то конкретно, нужно провести анализ имеющейся ситуации. Завтра утром я должен получить документы от председателя правительства республики, которые я ему поручил подготовить. В первую очередь они касаются финансово-экономической ситуации в республике. Уже по мере их анализа я буду понимать, какие шаги конкретно надо предпринимать.

Готова ли республика к пожароопасному сезону 2018 года? Прошлым летом пожары в Якутии стали самыми масштабными в стране.

В прошлом году у нас были очень серьезные пожары. Огромное количество леса выгорело. И к сожалению, до сих пор не погашена задолженность федерального бюджета перед бюджетом республики по этому вопросу. Надеемся, что эти вопросы будут в ближайшее время решены. Мы будем все делать, чтобы подобного масштаба пожаров не было в этом году.

Что конкретно вы будете делать?

План мероприятий по этой части уже принят. При поддержке федерального центра "Авиалесоохрана" уже открыла на территории Якутии свое предприятие. Также, конечно, необходимо работать с населением. К сожалению, большое количество пожаров происходит по вине людей. И нужно повышать свою мобильность по быстрому реагированию на сообщения о пожарах.

Считаете ли, что Якутия должна продать свою долю в АЛРОСА на бирже?

Нет. Какой смысл продавать курицу, которая несет золотые яйца? Те дивиденды, которые сегодня получают алмазные районы и сама республика, достаточны, и мы понимаем, что, продав акции одномоментно, мы в итоге потеряем очень много. А сегодня за счет дивидендов мы каждый год решаем очень много вопросов социально-экономического развития республики и конкретных районов.

Кто войдет в наблюдательный совет АЛРОСА вместо Борисова?

На сегодняшний день я могу сказать, что в набсовет АЛРОСА, который должен быть избран 26 июня на общем годовом собрании, Борисов будет включен. Сегодня для того, чтобы поменять членов набсовета, мы должны провести определенные корпоративные процедуры, в которые мы уже не укладываемся. Изменение членов набсовета произойдет, но оно произойдет потом, не раньше августа.

Поддерживаете ли вы присоединение к АЛРОСА крупнейшего огранщика, смоленскую компанию "Кристалл"?

Если на сегодняшний день такие решения приняты, это надо делать. При этом я считаю, что отечественная гранильная промышленность нуждается в поддержке — и "Кристалл", и другие производители. Мы должны развивать огранку в том числе и в Якутии, потому что перед алмазной промышленностью, перед ювелирной промышленностью стоят очень серьезные вызовы, связанные в том числе с синтетическими ювелирными изделиями, с алмазами в первую очередь. Тут надо всем нам, вне зависимости от того, кто мы — добывающее производство, ограночное или ювелирное, — надо проводить единую политику. Я считаю, что это крупнейший вызов, который вся эта отрасль испытывала за последнее столетие.