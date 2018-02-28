"Компания БРИЗ" создаст во Владивостоке зону отдыха, спорта и развлечений

Новый резидент свободного порта Владивосток (СПВ) займется строительством зоны отдыха, спорта и развлечений. Открыть многопрофильное место отдыха планируется во втором квартале 2020 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Миновостокразвития.

ООО "Компания БРИЗ" нацелено на создание места отдыха, в котором любой желающий сможет найти себе занятие для души, будь то просто отдых в палатке, игра в пейнтбол или занятия в спортивном корпусе. Широкий спектр услуг зоны развлечений будет включать площадки для игры в пейнтбол, площадки и крытую арену для игры в лазертаг и лучно-арбалетный тир. Кроме того, будет построен спортивный комплекс с тренажерной зоной, зоной для Crossfit и площадкой для тенниса. Любители спокойного отдыха смогут поставить палатку в кемпинговой зоне, а также воспользоваться всевозможными беседками, шатрами и зонтами.

Предприятие реализует проект по соглашению об инвестиционной деятельности с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Строительно-монтажные работы на объекте в пригороде Владивостока начнутся в третьем квартале 2018 года после завершения проектных работ.

На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" действуют 483 резидента, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций 383,6 млрд рублей и перспективой создать более 38 тысяч новых рабочих мест.