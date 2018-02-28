В Приморье прошел Х региональный профсоюзный форум

В Приморском крае состоялся Х юбилейный профсоюзный форум "Солидарность – главное оружие профсоюзов". Лидеры первичных профорганизаций, председатели краевых отраслевых профсоюзов и координационных советов, представляющие все муниципальные образования Приморья, собрались в одном зале, чтобы вместе обсудить общие проблемы защиты прав человека труда и найти алгоритмы успешной работы, подвести итоги своей деятельности за прошедший год и наметить главные цели на 2018 год, сообщает ЕНВ, со ссылкой на администрацию края.

"В 2018 год мы вступили с полностью сформированным институтом социального партнерства. Добиться этого нам удалось впервые за всю новейшую историю профсоюзного движения края, - обозначил главное событие в жизни приморской федерации профсоюзов за прошлый год ее председатель Владимир Исаков. - Три последних года совместно с районными и городскими администрациями мы занимались созданием трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений и подписанием трехсторонних соглашений. Так что теперь органы, которые рассматривают такие важные для всех работающих людей вопросы, как нарушения на рынке труда, задержка выплаты заработной платы, сокращение рабочих мест и легализация серой зарплаты, есть в каждом муниципальном образовании края".

Кроме того, Владимир Исаков заострил внимание на активном сотрудничестве, которое установилось в 2017 году между приморской федерацией профсоюзов и краевыми властями. В числе совместных мероприятий с администрацией края, направленных на социальное благополучие приморцев, он назвал решение трудовых конфликтов на предприятиях в защиту прав работников, а также подписание обращения к главам муниципальных образований и работодателям о важности взаимодействия с профсоюзами. Соглашение, заключенное с Законодательным Собранием Приморья, предусматривает совместную работу депутатов и профсоюзов по совершенствованию нормативно-правовой базы в социально-трудовой и экономической сферах.

В своем обращении к участникам мероприятия врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко отметил, что профсоюзы всегда были и остаются основой любого трудового коллектива. Воплощая интересы работников предприятий, профсоюзные организации помогают властям края решать важные задачи, направленные на повышение качества жизни не только работающих граждан, но и всего края в целом.

"Сейчас мы начинаем наводить порядок во всех отраслях. Необходимо обеспечить для приморцев устойчивость в работе и в зарплате. Медицинское обслуживание, образование, сфера услуг должны быть развиты в крае, потому что это самые главные условия для комфортной жизни населения, для того, чтобы люди работали и наш Приморский край мог процветать", – подчеркнул глава края.

По словам врио Губернатора, большая работа сегодня проводится по развитию сельского хозяйства, судостроения, горной промышленности и других отраслей. Отдельное внимание уделяется вопросам, связанным с повышением оплаты труда и привлечением молодых кадров в сферы образования и здравоохранения. Активное участие профсоюзов в этой работе сделает ее более эффективной, считает глава региона.

По словам председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, налаженная работа данных структур – большое достижение Приморья: не во многих регионах такие комиссии эффективно работают. Вместе с тем, территориальные объединения позволяют не только решать проблемы на местном, муниципальном, уровне, но и, в случае необходимости, выносить их на обсуждение на всероссийскую комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Подчеркнуто, что благодаря усилиям профсоюзов на федеральном уровне принято решение о доведении в 2018 году минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий работодателям с мая этого года выплачивать заработную плату сотрудникам ниже установленной величины прожиточного минимума. Документ уже принят парламентариями в третьем чтении. В связи с этим одна из основных задач, которые встанут перед профсоюзами в этом году, – контроль за исполнением данного решения бизнесом.

Также в планах профсоюзных организаций на ближайший год – работа по привлечению средств работодателей на социальное обслуживание пенсионеров, установка выплат высоких надбавок за работу в южных районах края в полном объеме с первого дня работы гражданам старше 30 лет, внесение изменений в порядок присвоения звания "Ветеран труда Приморского края" с учетом достижений по линии профсоюзной деятельности, а также проведение спартакиады и молодежного форума для участников профсоюзов.