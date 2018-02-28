В деловом районе Токио разводят скот и выращивают овощи

Японские деловые кварталы – это больше, чем просто офисы и магазины. В некоторых из них есть мини-фермы. В одной из них разводят две коровы, пять поросят, 12 коз и 20 цыплят, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Ферма Otemachi Bokujyo ("Ферма Отемачи") находится прямо в деловом районе Отехачи, всего в двух шагах от оживленной центральной станции Токио, на 13-м этаже одного из небоскребов. При входе вы видите небольшие фанерные заборные ограждения, которые на площади 1000 кв. метров отделяют животных от посетителей.

Городские мини-фермы в Японии – это новый тренд в развитии сельского хозяйства в стране. По данным министерства сельского, лесного хозяйства и рыболовства страны, суммарная площадь так называемых городских фермерских хозяйств с 2005 по 2015 годы выросла на 36% – с 641 до 877 га. Большинство из этих хозяйств традиционно являются теплицами и полями, расположенными в пригородах городов. И только совсем недавно была предпринята попытка интегрировать концепцию сельского хозяйства в городскую среду – как в коммерческих целях для развлечения посетителей, так и в целях удовлетворения реальной потребности производителей и местного бизнеса.

Помимо Otemachi Bokujyo, есть и другие примеры мини-ферм в Токио. Среди них рисовые поля и пчеловодные фермы на крышах зданий, а также теплицы по выращиванию овощей, расположенные в высотных зданиях и даже под железнодорожными путями.

В последнем случае производителем овощей является Токийский метрополитен. Овощи выращиваются возле станции метро "Ниши-Касай". В специальных теплицах произрастают 11 видов растений, в числе которых базилик и салат. Выращенные овощи поставляются в элитные рестораны Токио и люксовые гостиницы.

В 2015 году Министерство сельского, лесного хозяйства и рыболовства ввело меры поощрения и регулирования городского агропромышленного сектора в целях обеспечения продовольственной безопасности, озеленения городской среды и предоставления возможности горожанам заниматься сельскохозяйственной деятельностью. Уже сейчас, как показывает статистика, продукция, выращенная в самом Токио, может прокормить не менее 700 000 японцев. В столице Японии на данный момент проживают около 13 миллионов человек.

В торговом районе "Гиндза" три года назад возобновил свою работу канцелярский магазин "Итоя", история которого насчитывает 114 лет. Владельцы магазина, расположенного на 11 этаже, в специальном помещении выращивают овощи, которые впоследствии собирают и подают в собственном кафе, расположенном на 12-этаже того же здания.

Также в этом же районе находится Ginza Honeybee Project, расположенный на вершине здания. Он был основан господином Ацуо Танакой, жителем города, который занялся городским пчеловодством еще в 2006 году. Сейчас он получил признание за свою работу. Кондитерские изделия, десерты и сувениры из меда, сделанные в рамках его проекта, производятся под брендом "Гинпачи" - по названию вида пчел.

Японский инженерно-технический гигант NTT выращивает сладкий картофель на своей офисной крыше. Затем сотрудники предприятия заполняют мешки созревшими плодами с землей, и отдаются их пожилым людям, а также своим соседям. Руководитель отдела продаж компании Рё Уеда рассказал, что сладким картофелем засажена вся крыша их здания.

Строительная компания Kajima Tatemono Sogo Kanri с 2014 года предлагает своим работникам и клиентам возможность выращивать собственные овощи для личного потребления, арендуя у фирмы крытую садовую площадь за 1500 иен (19 долларов) в месяц. Клиенты выбирают примерно из 50 культур, которые бы они хотели посадить. Арендатором крытых грядок является и президент Kajima Tatemono Sogo Kanri Макао Таку. Он рассказал сингапурскому изданию, что лично выращивает на этой мини-ферме овощи. По статистике большинство овощных фермеров в этом саду старше 40 лет, хотя в последнее время растет число молодых пользователей земли.

Агентство недвижимости Mori Building выращивает рис на полях в здании Roppongi Hills, где находится один из главных ночных клубов в Токио. Весной на плантацию часто приходят родители с детьми, которые могут получить свой первый опыт посадки рисовых саженцев, а затем они могут научиться собирать урожай.

Чиновник из токийской администрации Рио Сато рассказал изданию The Straits Times о том, что в планах властей воссоздать старомодный японский фермерский поселок в центре Токио. Много работают местные власти и над тем, чтобы, приводя сюда региональные компании на различные фестивали, привлекать, таким образом, капитал в развитие столичного агропромышленного комплекса.

Статистика Министерства сельского, лесного хозяйства и рыболовства показывает, что в прошлом году в Японии насчитывалось 1,51 миллиона фермеров, что на 40 процентов меньше, чем 20 лет назад. Кадровое агентство Pasona надеется бороться с этим упадком, стимулируя развитие сельского хозяйства через проект Otemachi Bokujyo, где помимо вышеупомянутых коров, свиней, коз и цыплят есть также 10 фламинго, пять алых ибисов и три совы. Pasona Group занимается тем, что привлекает кадры в целом в убыточную для Японии аграрную отрасль. Не так давно кадровое агентство начало проводить семинары по молочному животноводству и открыла школу ранчо. Тем не менее, даже в условиях, когда сельское хозяйство в стране находится в упадке, в центре Токио оно становится частью нового ритма жизни.