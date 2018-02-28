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Общество

27 февраля 2018, 16:00
МЧС сообщило о возможном неблагоприятном явлении

МЧС сообщило о возможном неблагоприятном явлении

Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано не выходить на лёд

Вечером 28 февраля и ночью 1 марта в проливе Босфор Восточный, у южной кромки припайного льда в Амурском и в бухтах Уссурийского залива под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда, в районе Второй речки расхождение трещин, сообщает ЕНВ.

На основании штормового предупреждения, полученного от Приморского УГМС специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю информируют: вечером 28 февраля и ночью 1 марта в проливе Босфор Восточный,  а также в бухтах Амурского и Уссурийского заливов под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда и расхождение трещин.

Днём 1 и ночью 2 марта с усилением северного ветра ожидается вынос оторванных льдин в открытую часть залива Петра Великого.

Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям края рекомендовано в данный период не выходить на лёд. Выезд автомобилей на лёд категорически запрещён.

Если все-таки Вы или кто-то провалились под лёд, что необходимо предпринять:

  • не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
  • широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
  • по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;
  • попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;
  • если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;
  • передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:

  • вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;
  • вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;
  • сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;
  • пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;
  • нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;
  • за 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;
  • подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;
  • осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;
  • доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);
  • окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).
  • передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

Метки: лед, МЧС, трещины

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