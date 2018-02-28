МЧС сообщило о возможном неблагоприятном явлении

Вечером 28 февраля и ночью 1 марта в проливе Босфор Восточный, у южной кромки припайного льда в Амурском и в бухтах Уссурийского залива под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда, в районе Второй речки расхождение трещин, сообщает ЕНВ.

На основании штормового предупреждения, полученного от Приморского УГМС специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю информируют: вечером 28 февраля и ночью 1 марта в проливе Босфор Восточный, а также в бухтах Амурского и Уссурийского заливов под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда и расхождение трещин.

Днём 1 и ночью 2 марта с усилением северного ветра ожидается вынос оторванных льдин в открытую часть залива Петра Великого.

Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям края рекомендовано в данный период не выходить на лёд. Выезд автомобилей на лёд категорически запрещён.

Если все-таки Вы или кто-то провалились под лёд, что необходимо предпринять:

не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;

попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;

передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед: