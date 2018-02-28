Болливудская суперзвезда Шридеви утонула в ванной гостиничного номера

Индия в понедельник оплакивала суперзвезду Болливуда Шридеви после ее смерти в Дубае. По данным полиции города, она утонула в ванне одного из отелей города. Сотни убитых горем поклонников собрались около её дома в Мумбаи, надеясь в последний раз посмотреть на звезду перед ее кремацией, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Согласно первоначальной версии, звезда умерла в результате сердечного приступа. "Смерть индийской актрисы Шридеви наступила после того, как она потеряла сознание и утонула в ванной своего гостиничного номера", - заявили в дубайской полиции со ссылкой на медицинское освидетельствование. Теперь полиция передала дело прокурору.

Поклонники актрисы два дня находились у дома знаменитости. "Мы хотим увидеть ее в последний раз", - сказал 48-летний Лакшми Суббарамайя около её дома в районе Анхери в Мумбаи. В этом районе находится центр киноиндустрии Болливуда. "Все члены моей семьи – большие ее поклонники, и мы плакали, когда услышали эти новости Мы подождем здесь, пока ее тело вернется", - сказал он.

23-летний Вишаль рассказал, что ехал семь часов из района Джалгаон, расположенного примерно в 400 километрах от Мумбаи, чтобы проститься со своей любимой актрисой. "Я ждал все утро, чтобы взглянуть на Шридеви. Я смотрел все ее фильмы. Её творчество вдохновляет", - сказал он.

В адрес родственников кинозвезды миллионы фанатов по всей стране высказывают слова соболезнования. Коллеги Шридеви, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди также выразили слова соболезнования семье актрисы. "Я всегда был большим поклонником ее работы. В равной степени я был поклонником благодати и достоинства, с которым она вела себя, - пишет актер Аамир Кхан в своём Twitter. – Я присоединяюсь ко всем миллионам поклонников в трауре по случаю ее смерти. Мы всегда будем помнить её с любовью и уважением", - заключил он.

Актёр Ранвеер Сингх написал в твиттере, что он "шокирован и опечален, услышав о преждевременной кончине одной из величайших суперзвезд индийского кино. Актриса Алия Бхатт опубликовала в Twitter пост: "Ничего не имеет смысла. У меня нет слов ... Просто в шоке. Покойся с миром, Шридеви. Люблю тебя".

Шридеви родилась в южном штате Тамил Наду. Она появлялась примерно в 300 фильмах и была награжден четвертой по статусу индийской наградой Падма Шри за вклад в сфере киноиндустрии. Впервые на экранах кино она появилась почти 50 лет назад – в четырехлетнем возрасте. Некоторое время актриса работала на малых провинциальных киностудиях, прежде чем дебютировать в Болливуде в 1979 году.