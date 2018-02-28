Samsung презентовал Galaxy S9 на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне

Презентация Samsung Electronics Co. заняла центральное место на барселонском Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress). В ходе него, южнокорейская компания представила свой последний флагманский телефона Galaxy S9, сообщает ЕНВ.

В новинке от южнокорейского гиганта появились новые функции, в частности, дополненная реальность "эмодзи", модернизированные камеры и стереодинамики. Впрочем, новая модель вызывает не только положительные отзывы.

"S9 – это своеобразный путь к успеху, поэтому компания Samsung не перестаёт его использовать, – рассказывает гонконгскому изданию South China Morning Post вице-президент по исследованиям устройств International Data Corp. Брайан Ма. – Однако я беспокоюсь, что новые функции не принесут ничего решительно нового", - заметил эксперт.

В демонстрационных роликах руководители Samsung обратили внимание на обновления. Например, универсальный помощник Bixby способен с помощью камеры переводить меню ресторана, придумывать макияж и делать "эмодзи" с лицами пользователей. Специальное приложение для здоровья подсчитывает калории. "Камера является важной составляющей, отличающей Galaxy S9 от новинок от iPhone Apple, – рассказал в интервью в Барселоне директор по маркетингу Samsung Дэвид Лоуз. – Чаще всего люди считают камеру элементом № 1. А интеллектуальная камера ещё более интересна", - добавил он.

Новые телефоны Samsung, которые выпускаются с теми же 5,8-дюймовыми и 6,2-дюймовыми экранами, выглядят похожими на прошлогодние телефоны, за исключением слегка более тонких ободков сверху и снизу. Новые модели от "Самсунг" дешевле iPhone X, цена на которые начинаются от 999 долларов. Например, в США цены на S9 варьируются от 720 долларов для S9 в сети T-Mobile US Inc. до 930 долларов для более крупного S9 +.

По информации международной исследовательской и консалтинговой компании IDC, занимающейся изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций, в 2017 году у Samsung было 22 процента рынка смартфонов, что опережает показатель Apple в 15 процентов. "В то время как iPhone X был запущен с большим количеством фанфар в конце года, многие потребители считают дорогие флагманские телефоны роскошью, а не необходимостью, и придерживаются более дешевых моделей или "яблочных" девайсов предыдущих поколений", - сообщают в IDC.

Запуск Galaxy S9 стал, во многом, символичным шагом для компании после освобождения бывшего главы корпорации Ли Чжэ Ёна, который ранее был осужден за коррупцию.

Система камеры в последней модели Galaxy обеспечивает лучшие снимки в условиях низкой освещенности и имеет новый режим захвата видео с замедленной съемкой. Стандартный S9 включает в себя один задний объектив, в то время как S9 +, как и iPhone X, выпускается с двойными задними камерами для съемки фотографий на глубине.

Впрочем, девайсы Galaxy славились всегда не только камерой, но и стилем, тем не менее, значительного обновления дизайна телефона не произошло. Samsung также не использовал S9 в качестве возможности конкурировать с Face ID от Apple, функцией распознавания лиц для входа в систему. Напомним, в предыдущей линейке S8 были предложены три биометрических метода для разблокировки телефонов: сканирование диафрагмы, распознавание лиц и отпечаток пальца.

Ранее компания пыталась установить сканер отпечатков пальцев на дисплее смартфона, однако к текущему моменту времени технология, по всей видимости, пока не готова для широкого применения. Вместо этого Samsung сохранил сканер отпечатков пальцев на задней панели, он был смещен в сторону лишь на несколько миллиметров.

Внутри S9 размещен флагманский процессор Snapdragon 845 от Qualcomm Inc. Для США и Европы Samsung будет выпускать устройства с собственным чипом Exynos.

Кроме того, Galaxy от Samsung пока еще отстают по уровню развития голосового помощника от своих конкурентов. Исследование, проведенное Forrester Research в четвертом квартале 2017 года, показало, что Samsung Bixby отставал по уровню развития от Alexa и помощника Google. Продукт от Samsung также оказался менее приспособленным к жизни, чем "эппловская" Siri.

В Samsung решили исправить это отставание, улучшив работу девайса с телевизорами и другими внешними устройствами, а также с домашней платформой SmartThings. Компания также готовит собственный смарт-динамик, чтобы конкурировать с Amazon Echo, Google Home и Apple HomePod, об этом представители Samsung сообщили Bloomberg News в прошлом году.

По мнению аналитика Forrester Research Томаса Гуссона, чтобы быть лидером на рынке смартфонов, Samsung должен ускорить переход к большему количеству контента, услуг, инноваций в области программного обеспечения, а также наладить партнерские отношения.