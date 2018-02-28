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Япония

27 февраля 2018, 12:50
Японский электрический унитаз
Пиктограммы, внесенные в стандарты ISO

Пиктограммы на японских электрических туалетах внесены в международные стандарты

Японцы усовершенствовали изначально "западный унитаз", и теперь являются законодателями мод в данной сфере

Речь идет о пиктограммах (значках на пульте управления унитазом) показывающих, как использовать японский электрический туалет. Накануне они были зарегистрированы в качестве международного стандарта, направленного на то, чтобы гости страны понимали правила пользования "моющим туалетом", сообщает ЕНВ со ссылкой на The Japan Times.

Как сообщили накануне в министерстве экономики, торговли и промышленности страны, Международная организация по стандартизации (ISO) признала шесть видов кнопочных пиктограмм, расположенных на пульте высокотехнологичного японского туалета, в качестве международного стандарта.

В частности, эти пиктограммы, включают в себя изображения автоматического смыва, функции биде, а также поднимания и опускания крышки унитаза.

Поскольку высокотехнологичные японские туалеты становятся все более популярными за рубежом, эксперты отрасли надеются, что теперь предложенные страной пиктограммы станут глобальным стандартом, а национальные производители таких туалетов с функцией распыления воды смогут выйти на иностранные рынки. В соответствии с международным стандартом министерство также изменит японские промышленные стандарты для пиктограмм в этом году.

Метки: ISO, стандарты, унитазы

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