В Приморье началось разрушение льда

Разрушение льда началось на водоемах Приморья, это несет прямую угрозу жизни рыбакам-любителям и путешественникам-экстремалам. Об этом заявил заместитель директора учреждения по делам ГО и ЧС Приморского края Юрий Паньков в ходе пресс-конференции, которая прошла в понедельник, 26 февраля, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам спикера, официальный запрет выхода на лед будет приниматься главами муниципальных образований в соответствие с погодной обстановкой в том или ином районе. Однако в большинстве водоемов уже видны первые признаки хрупкого льда: “черный” лед, рыхлый лед, проталины у берегов рек или заливов – говорят о том, что начался процесс разрушения льда. Сильный ветер приводит к разрушению льда и выносу его из заливов.

"При этих обстоятельствах на лед выходить нельзя категорически. Провалившись под него, в ледяной воде можно прожить в среднем 15 минут. Первое, что нужно сделать, если рядом с вами кто-то оказался в такой беде – позвонить по телефону спасательной службы 112. Спасатели имеют в своем арсенале специальную технику и приспособления, зачастую добираются до пострадавших пешком или ползком. В любом случае, прибытие помощи потребует определенного количества времени", – отметил он.

Юрий Паньков добавил, что запрет выезда любого автотранспорта определен правилами безопасности на воду, а спасательные службы вытаскивать из воды утопленные машины или не обязаны. "В приоритете у спасателей – спасение человеческой жизни. При этом автомобиль тонет за считанные минуты – в разы быстрее, чем до него может добраться спасательная служба. А находящиеся в машине остаются заблокированными, потому что при погружении двери и окна открыть невозможно", – подчеркнул спикер.

Он также сообщил журналистам, что в местах традиционного выхода на лед будут организованы патрульные группы в составе представителей органов внутренних дел, административных комиссий, спасателей. Будут перекрываться места выезда на лед автомобилей, чтобы исключить провалы людей и техники. "Законодательное Собрание Приморья обсуждает изменения в краевое законодательство о привлечении к административной ответственности лиц, которые нарушают правила поведения на воде. Надеемся, в скором времени людям выходить на лед помешает угроза штрафа, если собственную жизнь они не ценят", – заявил Юрий Паньков.