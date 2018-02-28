В Приморском крае правоохранители перекрыли канал сбыта героина

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Находке и УФСБ России по Приморскому краю провели два крупных изъятия наркотического средства героин, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Находке.

В ходе совместного документирования противоправной деятельности 40-летнего жителя Находки оперативные сотрудники обнаружили изъяли по месту его проживания героин общей массой 106 граммов, а также электронные весы для взвешивания и последующего сбыта наркотиков.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Находке установили местонахождение тайника, в котором подозреваемый хранил героин. Героиновый схрон находился в пригородной лесополосе. Масса изъятых наркотиков составила 121 грамм.

Следователями городского отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным ч.3. ст. 30, п. "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).

Отметим, что изъятого количества наркотиков могло бы хватить на 1000 героиновых инъекций, которые благодаря работе сотрудников МВД и ФСБ не дошли до конечного потребителя.

За сбыт наркотических средств в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В отношении фигуранта уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.