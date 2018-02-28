Портфель частных инвестиций в энергосферу Приморья в этом году может составить 1,5 млрд руб.

Несколько крупных российских компаний и банков заявили о готовности инвестировать в сферу энергосбережения и энергоэффективности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В частности, компания "Active enеrgy service", реализующая масштабные комплексные проекты в области автоматизированных систем управления, телекоммуникаций и энергетики, готова вложить 1,5 млрд. рублей в проекты энергосбережения Приморского края уже в этом году. "Частный инвестор вкладывает средства в модернизацию инженерных систем учреждения. Например, устанавливаются новые системы внутреннего освещения, когда люминесцентные светильники мощность 80 ватт меняются на светодиодные, при этом, экономия оставляет до 60%. Если говорить о теплоснабжении, то здесь используется автоматика погодного регулирования, которая позволяет ежегодно экономить от 15 до 30% от общего потребления тепловой энергии учреждением. Ещё одно направление – модернизация пищеблоков больниц с установкой менее энергозатратного оборудования", – пояснил руководитель направления по работе с ключевыми клиентами компании "Active enеrgy service" Артём Семкин.

Возврат затраченных средств инвестора осуществляется исключительно за счет достигнутой экономии – нет экономии, нет и прибыли. Причем инвестор забирает лишь часть сэкономленных средств, остальная часть остается у того учреждения, с которым заключен контракт. После окончания контракта – примерный срок контракта о пяти до восьми лет – оборудование безвозмездно передаётся той больнице, школе или детскому саду, где оно установлено.

Отметим, что федеральный закон №261 "Об энергосбережении и энергоэффективности" позволяет сэкономленные на электроснабжении деньги направить на другие нужды учреждения, в частности, на доплаты его сотрудникам.

Помимо компании "Active enеrgy service" к инвестированию в сферу энергосбережения и энергоэффективности готовы и ряд крупных российских компаний и банков – Сбербанк, банк "Российский капитал", ПАО "Ростелеком", "Роскпастрой-Приморский край". Так, по словам директора департамента прикладных проектов макрофилиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Андрея Клявлина, компания имеет положительный опыт работы в сфере энергосбережения и энергоэффективности, один из них – электронная модель ЖКХ, или "Цифровое ЖКХ".

Например, энергоэффективное уличное освещение помогает до 75% экономить на потреблении электроэнергии и до 45% – на эксплуатации. Сервис в онлайн-режиме контролирует все параметры работы системы освещения и своевременно выявляет аварийные ситуации.

"Информационные сервисы позволяют создать экосистему "Умного города". Она не только способствует эффективному использованию ресурсов в сфере ЖКХ, но и делает жизнь в городе безопасной и комфортной. “Умные” домофоны и видеонаблюдение в подъездах и за придомовой территорией снижают случаи мелких нарушений правопорядка и повышают уровень безопасности", – добавил Андрей Клявлин. Он также сообщил, что ПАО "Ростелеком" готово обучать специалистов, задействованных в процессе энергосбережения, – для этого разработаны и реализуются специальные программы.

Напомним, к концу апреля в Приморском крае планируется разработать концепцию развития ЖКХ до 2022 года, основу которой составят два проекта – энергосбережение и цифровое ЖКХ.