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Общество

27 февраля 2018, 11:50
В России могут разрешить гражданам самостоятельно рубить елки на Новый год

В России могут разрешить гражданам самостоятельно рубить елки на Новый год

У россиян появится альтернатива: либо заготовить новогоднюю ель самостоятельно, либо приобрести её у индивидуальных предпринимателей или юрлиц

Законодательное Собрание Карелии внесло в Госдуму законопроект, разрешающий россиянам самостоятельно вырубать ёлки для новогодних праздников. Соответствующий документ размещён на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

В пояснительной записке к проекту федерального закона отмечается, что в соответствии с Лесным кодексом заготовкой елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников могут заниматься только юрлица и индивидуальные предприниматели. Заготовка гражданами новогодних елей для собственных нужд запрещена. "В то же время в отдалённых населённых пунктах юридические лица и индивидуальные предприниматели не участвуют в аукционах по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений (елей для новогодних праздников), специализированные торговые точки по реализации новогодних елей в предновогодний период фактически отсутствуют", — говорится в пояснительной записке. 

Это приводит к тому, что граждане, проживающие в небольших посёлках, не могут купить новогоднюю ель в своём населённом пункте.

Отмечается, что законопроект "разработан в целях предоставления гражданам возможности осуществить в установленном порядке заготовку новогодних елей для новогодних праздников для собственных нужд на основании договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого без проведения аукциона на право заключения такого договора".

В договоре будет указано местоположение лесных насаждений, к примеру, вдоль дорог, там, где проходят линии электропередач или линии связи. В соответствии с требованиями к содержанию данных объектов, периодически необходимо проводить их очистку от деревьев.

"Таким образом, предоставление гражданам права самостоятельно осуществлять рубку новогодних елей для новогодних праздников не приведёт к нанесению ущерба окружающей среде, а также нарушению сохранности биологического разнообразия лесов, их рациональному и неистощительному использованию", — отмечают в Заксобрании Карелии.

Принятие законопроекта предоставит россиянам альтернативу: либо заготовить новогоднюю ель самостоятельно, либо приобрести её у индивидуальных предпринимателей или юрлиц.

Метки: Госдума, елки, законопроект, Карелия

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