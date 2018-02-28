Верховный суд: защищать интересы граждан в судах смогут только юристы

Верховный суд России предложил большой законопроект, согласно которому будут внесены значительные изменения в правила судебных процессов. С учетом некоторых поправок и замечаний, правительство России концептуально его поддержало. Эксперты уже обозначили данную инициативу как "процессуальную революцию", сообщает ЕНВ.



Одна из ключевых идей законопроекта заключается в запрете защищать граждан в судах непрофессионалам. Только дипломированный юрист сможет быть представителем на судебном процессе.

Руководитель юридической службы ЦСИ "Чёрный куб" Наталья Коломейцева называет инициативу стратегически верной. "Услуги по защите прав граждан должны оказывать настоящие юристы, ведь последние являются профессионалами своего дела, а человек, который может лишь кого-нибудь пламенно защитить может этого не уметь", - отмечает эксперт.

Более того, по словам Натальи Коломейцевой, этот вопрос выходит за рамки профессионализации оказания услуг, и способен улучшить ситуацию с уровнем безработицы на юридическом рынке. "Если для юристов-выпускников, многие из которых, кстати, получали образование за бюджетные деньги, государство освободит эти вакантные места, то все разговоры о том, что кадровый рынок якобы перенасыщен юристами, просто отпадут, потому что на самом деле, хороших и грамотных специалистов не так много в нашем регионе. В то же время, освободив нишу "простых" дел для молодежи, мы, таким образом, имеем шанс на повышение общей компетентности профессионального юридического сообщества в будущем", - заключила Коломейцева.

При этом, законопроектом ВС РФ вводится институт поверенных. Речь идет о людях, которые тоже смогут оказывать некоторую правовую помощь, но их полномочия будут сокращены. Что касается других изменений: инициаторы выступают с предложением выносить большинство решений без мотивировочной части, в сокращенном виде. В профессиональной среде эта норма уже вызвала большие дискуссии. Как сообщило агентство "ТАСС", министерство юстиции негативно оценивает предложенное изменение, поскольку опасается что изъятие мотивировочной части снизит доверие к решениям судов.

"Одно из серьезнейших предложений, которые содержатся в законопроекте Верховного суда - это введение в качестве общего правила того, что не требуется составлять мотивированное решение по делу. С точки зрения Минюста такое предложение представляется необоснованным. Понятие мотивированность включает в себя не только обоснование выводов суда об имеющейся доказательственной базе, но и оценку всех доводов сторон. Отсутствие мотивированного судебного акта может снизить уровень ответственности принимаемого судебного постановления и снизить уровень доверия граждан к судебной власти", - цитирует слова замминистра юстиции Дениса Новака "ТАСС".

В самом правительстве также были высказаны сомнения по поводу предложения зачитывать судебные решения в сокращенном виде. "Предлагаемые в законопроекте положения о несоставлении мотивированного решения по делу в качестве общего правила, а не исключения из него, представляются необоснованными, - говорится в отзыве правительства. - Отмечаем, что понятие мотивированность включает в себя не только обоснование выводов суда по имеющейся доказательственной базе, но и оценку всех доводов сторон, которые были учтены в судебном решении или были отклонены судом. Отсутствие мотивированного судебного акта может снизить уровень ответственности за принимаемые судебные постановления".

С учетом высказанных замечаний, правительство страны в целом, проект поддерживает, однако, экспертами отмечается, что многие предлагаемые нормы надо серьезно доработать. Например, требуется аргументированное обоснование необходимости установления в процессуальном законодательстве института поверенного и участия последнего обязательно совместно с представителем.

В замечаниях правительственных экспертов сказано: "Предлагаемый механизм участия поверенного в деле может повлечь увеличение судебных издержек, в то время как его полномочия ограничены лишь правом дачи пояснений по иску и правом получать адресованные лицу, участвующему в деле, судебные извещения и вызовы, копии судебных актов".

В Федеральной палате адвокатов России (ФПА) проект был также проанализирован. Совет ФПА согласен со специалистами правительства: проект может быть в целом поддержан, за исключением некоторых положений, которые вызывают неоднозначное мнение. Соответствующая правовая позиция будет подготовлена и направлена в Госдуму, которая сейчас как раз занимается сбором отзывов на проект.

В Федеральной палате адвокатов пояснили, что адвокатура готова поддержать на сегодняшний момент закрепление в процессуальных кодексах положения о том, что помимо адвокатов представителями в суде могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование. "Это шаг в верном направлении, который в ближайшее время следует доработать в ходе реализации реформы рынка юридической помощи, перейдя к единому профессиональному представительству", - считают в ФПА. При этом в адвокатуре высказали ряд замечаний. В частности, эксперты не поддержали предложение ограничивать участников судебного разбирательства в продолжительности выступления или лишать их права на выступление.